ЦСКА обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Голы на счету Федора Чалова (15-я минута) и Арнора Сигурдссона (26). Чалов забил свой девятый гол в чемпионате и упрочил лидерство в гонке бомбардиров, при этом четыре его мяча в сезоне оказались победными.

На 51-й минуте поле из-за травмы был вынужден покинуть 20-летний полузащитник армейцев Ильзат Ахметов, который был вызван в состав сборной России на ближайшие матчи против команд Германии и Швеции. На 74-й минуте из-за повреждения был заменен другой футболист сборной — нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Зенит» и ЦСКА последние три встречи до этого завершили со счетом 0:0. ЦСКА не побеждал «Зенит» с марта 2014 года, тогда армейцы выиграли со счетом 1:0 благодаря мячу Георгия Миланова. В чемпионатах России команды провели 47 матчей: 16 побед на счету армейцев, 15 — «Зенита», еще 16 игр завершились вничью.

«Зенит» потерпел третье поражение в чемпионате и впервые проиграл с разницей более одного мяча. После 14-го тура петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице с 31 очком. ЦСКА занимает пятое место, набрав 23 очка.