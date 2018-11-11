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21:00 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

Голы на счету Федора Чалова (15-я минута) и Арнора Сигурдссона (26). Чалов забил свой девятый гол в чемпионате и упрочил лидерство в гонке бомбардиров, при этом четыре его мяча в сезоне оказались победными.

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На 51-й минуте поле из-за травмы был вынужден покинуть 20-летний полузащитник армейцев Ильзат Ахметов, который был вызван в состав сборной России на ближайшие матчи против команд Германии и Швеции. На 74-й минуте из-за повреждения был заменен другой футболист сборной — нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Зенит» и ЦСКА последние три встречи до этого завершили со счетом 0:0. ЦСКА не побеждал «Зенит» с марта 2014 года, тогда армейцы выиграли со счетом 1:0 благодаря мячу Георгия Миланова. В чемпионатах России команды провели 47 матчей: 16 побед на счету армейцев, 15 — «Зенита», еще 16 игр завершились вничью.

«Зенит» потерпел третье поражение в чемпионате и впервые проиграл с разницей более одного мяча. После 14-го тура петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице с 31 очком. ЦСКА занимает пятое место, набрав 23 очка.

Следующий тур чемпионата состоится после перерыва на матчи сборных. ЦСКА 23 ноября сыграет в гостях с грозненским «Ахматом», «Зенит» 25 ноября примет «Ростов».

ЦСКА 2:0
Первый тайм: 2:0
Зенит
11.11.2018, 19:00 основной раунд: 14-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Семак
Голы
15′ Федор Чалов (И. Ахметов, А. Сигурдссон) 9
26′ Арнор Сигурдссон (Ф. Чалов, И. Ахметов) 17
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Хердур Магнуссон 23
38′ Родригу Бекао 50
Дмитрий Ефремов 15
Георгий Щенников 42
Никола Влашич 8
Федор Чалов 9
Яка Бийол 29
31′ 51′ Ильзат Ахметов 77
Хетаг Хосонов 80
90′ Арнор Сигурдссон 17
Кристиян Бистрович 25
99 Андрей Лунев
6 Бранислав Иванович (к)
28 Евгений Чернов
13 Луиш Нету 37′
30 Эмануэль Маммана
17 Олег Шатов
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
20 Роберт Мак 46′
11 Себастьян Дриусси
10 Клаудио Маркизио 46′
29 Антон Заболотный
22 Артем Дзюба 74′
33 Эрнани
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
1 Угловые 5
16 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
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