ЦСКА победил «Зенит» впервые за 4 года. Матч, который точно не понравился Черчесову
Первая домашняя победа армейцев после «Реала», травмы Дзюбы и Ахметова, новый гол Чалова и другие факты о
Первая домашняя победа армейцев после «Реала», травмы Дзюбы и Ахметова, новый гол Чалова и другие факты о
Главное о матче 14-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА одолел дома «Зенит» (2:0).
Из предыдущих семи матчей во всех турнирах ЦСКА выиграл только один, у «Анжи» (2:0).
Серия прервалась в противостоянии с лидером чемпионата России, «Зенитом», который не проигрывал ЦСКА с марта 2014 года.
Виктор Гончаренко лишился на этой неделе Марио Фернандеса и Алана Дзагоева, снова на больничном Абель Эрнандес.
Сломавший кисть руки Иван Обляков переместился в запас.
Наконец попал в заявку Кристиян Бистрович (хорват в итоге даже вышел на замену и сыграл впервые с 1 сентября).
Не сыгравшие в Бордо Артем Дзюба и Бранислав Иванович вернулись в состав «Зенита».
ЦСКА просто смял «Зенит» в первом тайме: пять ударов против одного, четыре ключевых передачи против одной, 82 передачи в финальной трети поля против 56. Оба удара ЦСКА в створ стали голами. На 15-й минуте Сигурдссон и Ахметов поймали в капкан Маркизио, унеслись к чужой штрафной, и Ильзат рассек штрафную точной передачей на свободного Чалова. Это вторая голевая передача Ахметова за неделю.
Второй тайм начался с двойной замены Семака (вместо Маркизио и Мака вышли Заболотный и Дриусси), опасного удара Дзюбы с острого угла (мимо дальней штанги) и новой травмы ЦСКА. Опять пострадал футболист сборной: Ахметов неудачно упал на газон, повредил руку и покинул поле на носилках. Его позицию в центре поля занял Хосонов.
ЦСКА и до перерыва делился с «Зенитом» владением, а после совсем переключился на игру вторым номером. Впрочем, к ударам гостей в створ это не приводило. А вот контратаки ЦСКА не иссякли, и Влашич с Хосоновым прикладывались к мячу
На 72-й минуте травмировался еще один футболист сборной, теперь в составе «Зенита»: Артем Дзюба сел на газон, держась за колено. Семак поменял форварда на Эрнани — всех атакующих игроков он уже задействовал.
Вскоре поле покинул еще и Бекао — правда, ненадолго, бразильцу замена не потребовалась. ЦСКА спокойно, без потерь довел дело до победы и закончил игру под крики «Молодцы!».
Несмотря на поражение, «Зенит» с 31 очком остался лидером таблицы (и останется осенним чемпионом по итогам первого круга). ЦСКА набрал 23 очка и не отпустил вперед «Ростов», который идет четвертым."Зенит — единственная команда из первой пятерки, которую ЦСКА обыграл за первый круг."Зенит проиграл три из четырех последних выездных матчей чемпионата России. Сергей Семак в качестве тренера никогда не обыгрывал ни команды Гончаренко, ни конкретно ЦСКА.
ЦСКА — «Зенит» — 2:0.
Голы: Чалов, 15 — 1:0, Сигурдссон, 26 — 2:0.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Набабкин, Щенников, Родриго Бекао, Ахметов (Хосонов, 51), Ефремов, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90), Чалов.
«Зенит»: Лунев, Маммана, Чернов, Иванович, Нету, Кузяев, Маркизио (Заболотный, 46), Мак (Дриусси, 46), Ерохин, Шатов, Дзюба (Эрнани, 74).
Александр Муйжнек