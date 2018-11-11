ЦСКА победил «Зенит» впервые за 4 года. Матч, который точно не понравился Черчесову

Источник: Sport24

Главное о матче 14-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА одолел дома «Зенит» (2:0).

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 14, 11.11.2018, 19:00 ЦСКА 2 Зенит 0

Из предыдущих семи матчей во всех турнирах ЦСКА выиграл только один, у «Анжи» (2:0).

Серия прервалась в противостоянии с лидером чемпионата России, «Зенитом», который не проигрывал ЦСКА с марта 2014 года.

Виктор Гончаренко лишился на этой неделе Марио Фернандеса и Алана Дзагоева, снова на больничном Абель Эрнандес.

Сломавший кисть руки Иван Обляков переместился в запас.

Наконец попал в заявку Кристиян Бистрович (хорват в итоге даже вышел на замену и сыграл впервые с 1 сентября).

Не сыгравшие в Бордо Артем Дзюба и Бранислав Иванович вернулись в состав «Зенита». Из-за дисквалификации в Москву не поехал Леандро Паредес (он сейчас в Аргентине на финале Кубка Либертадорес).

ЦСКА просто смял «Зенит» в первом тайме: пять ударов против одного, четыре ключевых передачи против одной, 82 передачи в финальной трети поля против 56. Оба удара ЦСКА в створ стали голами. На 15-й минуте Сигурдссон и Ахметов поймали в капкан Маркизио, унеслись к чужой штрафной, и Ильзат рассек штрафную точной передачей на свободного Чалова. Это вторая голевая передача Ахметова за неделю.

Через десять минут Чалов проявил себя как ассистент. Все началось с неточного выноса Лунева на Магнуссона, исландец отдал мяч Ахметову, который нашел Чалова между Ивановичем и Мамманой. Счет удвоил ударом с 11 метров Арнор Сигурдссон. Это его второй гол за ЦСКА — оба уместились в пять дней.

Второй тайм начался с двойной замены Семака (вместо Маркизио и Мака вышли Заболотный и Дриусси), опасного удара Дзюбы с острого угла (мимо дальней штанги) и новой травмы ЦСКА. Опять пострадал футболист сборной: Ахметов неудачно упал на газон, повредил руку и покинул поле на носилках. Его позицию в центре поля занял Хосонов.

ЦСКА и до перерыва делился с «Зенитом» владением, а после совсем переключился на игру вторым номером. Впрочем, к ударам гостей в створ это не приводило. А вот контратаки ЦСКА не иссякли, и Влашич с Хосоновым прикладывались к мячу из-за штрафной.

На 72-й минуте травмировался еще один футболист сборной, теперь в составе «Зенита»: Артем Дзюба сел на газон, держась за колено. Семак поменял форварда на Эрнани — всех атакующих игроков он уже задействовал.

Вскоре поле покинул еще и Бекао — правда, ненадолго, бразильцу замена не потребовалась. ЦСКА спокойно, без потерь довел дело до победы и закончил игру под крики «Молодцы!».

Несмотря на поражение, «Зенит» с 31 очком остался лидером таблицы (и останется осенним чемпионом по итогам первого круга). ЦСКА набрал 23 очка и не отпустил вперед «Ростов», который идет четвертым."Зенит — единственная команда из первой пятерки, которую ЦСКА обыграл за первый круг."Зенит проиграл три из четырех последних выездных матчей чемпионата России. Сергей Семак в качестве тренера никогда не обыгрывал ни команды Гончаренко, ни конкретно ЦСКА.

ЦСКА — «Зенит» — 2:0.

Голы: Чалов, 15 — 1:0, Сигурдссон, 26 — 2:0.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Набабкин, Щенников, Родриго Бекао, Ахметов (Хосонов, 51), Ефремов, Бийол, Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90), Чалов.

«Зенит»: Лунев, Маммана, Чернов, Иванович, Нету, Кузяев, Маркизио (Заболотный, 46), Мак (Дриусси, 46), Ерохин, Шатов, Дзюба (Эрнани, 74).