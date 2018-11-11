Дзюба сам попросил замену в матче с ЦСКА, почувствовав боль в колене

Дзюба был заменен на 74-й минуте матча. 30-летний нападающий является капитаном сборной России и был вызван в расположение национальной команды для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября). В текущем сезоне на счету Дзюбы 5 забитых мячей в 14 матчах чемпионата России.