Дзюба сам попросил замену в матче с ЦСКА, почувствовав боль в колене
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба был заменен по ходу гостевого матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2)
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба был заменен по ходу гостевого матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2)
Встреча прошла в воскресенье на «ВЭБ-Арене».
Дзюба был заменен на 74-й минуте матча. 30-летний нападающий является капитаном сборной России и был вызван в расположение национальной команды для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября). В текущем сезоне на счету Дзюбы 5 забитых мячей в 14 матчах чемпионата России.
«У Дзюбы было повреждение, его участие в матче было под вопросом. Замену он сам попросил, почувствовал боль в колене. Думаю, медицинские штабы сборной решат, как действовать», — сказал Семак.
«Зенит» после 14 туров лидирует в чемпионате России, набрав 31 очко. В следующем туре петербуржцы 25 ноября примут «Ростов».
|Виктор Гончаренко
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)