Гончаренко: Футболист ЦСКА Ахметов получил травму плеча в матче с «Зенитом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в воскресенье на «ВЭБ-Арене». Ахметов покинул поле на носилках и был заменен на 51-й минуте матча.

20-летний полузащитник впервые был вызван в сборную России для подготовки к товарищеской игре с немцами (15 ноября) и заключительной встрече группового турнира Лиги наций со шведами (20 ноября). В текущем сезоне на счету Ахметова 14 матчей за ЦСКА, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

«Пока не знаем, у него вылетело плечо. Завтра медицинское обследование, посмотрим», — сказал Гончаренко.