«Спартак» обвиняют в договорняке. Но это дикий бред

Случилась главная сенсация турнира молодежных команд. В 14-м туре «Уфа» принимала «Спартак».
Внезапно «Уфа» победила, да еще и с разгромным счетом 3:0. «Договорняк!», — мгновенно отреагировали некоторые СМИ.
Но если посмотреть на составы команд, то все становится ясно. Дело в том, что «Уфа» сыграла полностью новой командой.
Выправлять бедственное положение руководство клуба прислало футболистов команды «Уфа-2», выступающей в ПФЛ. В результате для ВСЕХ игроков, вышедших в старте молодежки «Уфы», это был первый матч в турнире.
Средний возраст футболистов «Уфы» в этом матче превышал 20 лет. Выделялся 22-летний Игорь Безденежных, засветившийся в
За «Спартак» же играла действительно молодежь преимущественно 2000 года рождения.
И нет ничего сенсационного в том, что более возрастные и опытные футболисты одержали победу.
По всем признакам — нет. Договорной матч — это отсутствие спортивной борьбы. Когда заранее имеется договоренность о нужном результате. И когда одна из команд или группа игроков умышленно сдает игру.
Здесь же речь идет о глобальных изменениях в составе одного из клубов. Что и повлияло на изменение букмекерских котировок.
Коэффициент на победу «Уфы» перед матчем действительно просел. В среднем до 6.00−7.00. Но это стандартная ситуация. Когда букмекеры узнают, что у «Барселоны» на матч Кубка едет третий состав, они тоже корректируют линию.
В теории — да. Если
Если службы безопасности букмекерских контор докажут подобный факт, то ставки могут быть аннулированы. Пункт о запрете использования инсайдерской информации прописан в правилах всех БК.
Но о договорняке в данном случае говорить не приходится.
|Дмитрий Кириченко
|Рауль Рианчо
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)