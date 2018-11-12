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08:36 (мск), источник: Sport24

«Спартак» обвиняют в договорняке. Но это дикий бред

Красно-белые проиграли по делу.

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Источник: Sport24

Что случилось?

Случилась главная сенсация турнира молодежных команд. В 14-м туре «Уфа» принимала «Спартак». Красно-белые ведут борьбу за первое место, а уфимцы — безнадежный аутсайдер. До игры со «Спартаком» они проиграли все 13 матчей с ужасающей разницей 2:52.

Внезапно «Уфа» победила, да еще и с разгромным счетом 3:0. «Договорняк!», — мгновенно отреагировали некоторые СМИ.

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Есть нюанс

Но если посмотреть на составы команд, то все становится ясно. Дело в том, что «Уфа» сыграла полностью новой командой.

Выправлять бедственное положение руководство клуба прислало футболистов команды «Уфа-2», выступающей в ПФЛ. В результате для ВСЕХ игроков, вышедших в старте молодежки «Уфы», это был первый матч в турнире.

Средний возраст футболистов «Уфы» в этом матче превышал 20 лет. Выделялся 22-летний Игорь Безденежных, засветившийся в премьер-лиге. А руководил молодежкой уфимцев в роли капитана 30-летний Азамат Засеев, в активе которого свыше 160 матчей за основную команду «Уфы».

Во время загрузки произошла ошибка.

За «Спартак» же играла действительно молодежь преимущественно 2000 года рождения.

И нет ничего сенсационного в том, что более возрастные и опытные футболисты одержали победу.

Это договорной матч?

По всем признакам — нет. Договорной матч — это отсутствие спортивной борьбы. Когда заранее имеется договоренность о нужном результате. И когда одна из команд или группа игроков умышленно сдает игру.

Здесь же речь идет о глобальных изменениях в составе одного из клубов. Что и повлияло на изменение букмекерских котировок.

Коэффициент на победу «Уфы» перед матчем действительно просел. В среднем до 6.00−7.00. Но это стандартная ситуация. Когда букмекеры узнают, что у «Барселоны» на матч Кубка едет третий состав, они тоже корректируют линию.

Мог кто-то нечестно заработать на этом матче?

В теории — да. Если кто-то владел информацией о том, что за молодежку «Уфы» сыграют совсем другие футболисты. И делал ставки исходя из этой информации еще до того, как как об изменениях было объявлено официально.

Если службы безопасности букмекерских контор докажут подобный факт, то ставки могут быть аннулированы. Пункт о запрете использования инсайдерской информации прописан в правилах всех БК.

Но о договорняке в данном случае говорить не приходится.

Уфа 2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
11.11.2018, 14:00 Зрители: 10224 основной раунд: 14-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Дмитрий Кириченко Рауль Рианчо
Голы
75′ Дмитрий Сысуев (Д. Табидзе) 7
90+2′ Ловро Бизяк 11
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Джемал Табидзе 55
Павел Аликин (к) 3
73′ Александр Пуцко 15
Йонуц Неделчару 27
Силвестр Игбун 44
90′ Кэтэлин Карп 8
62′ Иван Пауревич 19
Ловро Бизяк 11
78′ 89′ Дмитрий Сысуев 7
Азер Алиев 77
56′ 90′ Оливье Тилль 29
Веролюб Салатич 6
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов 86′
40 Артем Тимофеев
71 Ивелин Попов 70′
11 Фернанду
94 Софьян Ханни
14 Георгий Джикия 83′
16 Сальваторе Боккетти
8 Денис Глушаков (к) 65′
83 Владислав Пантелеев
12 де Соуза Луиз Адриану 71′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
13 Фолы 8
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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