«Спартак» обвиняют в договорняке. Но это дикий бред

Источник: Sport24

Что случилось?

Случилась главная сенсация турнира молодежных команд. В 14-м туре «Уфа» принимала «Спартак». Красно-белые ведут борьбу за первое место, а уфимцы — безнадежный аутсайдер. До игры со «Спартаком» они проиграли все 13 матчей с ужасающей разницей 2:52.

Внезапно «Уфа» победила, да еще и с разгромным счетом 3:0. «Договорняк!», — мгновенно отреагировали некоторые СМИ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nKc8MPpNG6w?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть нюанс

Но если посмотреть на составы команд, то все становится ясно. Дело в том, что «Уфа» сыграла полностью новой командой.

Выправлять бедственное положение руководство клуба прислало футболистов команды «Уфа-2», выступающей в ПФЛ. В результате для ВСЕХ игроков, вышедших в старте молодежки «Уфы», это был первый матч в турнире.

Средний возраст футболистов «Уфы» в этом матче превышал 20 лет. Выделялся 22-летний Игорь Безденежных, засветившийся в премьер-лиге. А руководил молодежкой уфимцев в роли капитана 30-летний Азамат Засеев, в активе которого свыше 160 матчей за основную команду «Уфы».

За «Спартак» же играла действительно молодежь преимущественно 2000 года рождения.

И нет ничего сенсационного в том, что более возрастные и опытные футболисты одержали победу.

Это договорной матч?

По всем признакам — нет. Договорной матч — это отсутствие спортивной борьбы. Когда заранее имеется договоренность о нужном результате. И когда одна из команд или группа игроков умышленно сдает игру.

Здесь же речь идет о глобальных изменениях в составе одного из клубов. Что и повлияло на изменение букмекерских котировок.

Коэффициент на победу «Уфы» перед матчем действительно просел. В среднем до 6.00−7.00. Но это стандартная ситуация. Когда букмекеры узнают, что у «Барселоны» на матч Кубка едет третий состав, они тоже корректируют линию.

Мог кто-то нечестно заработать на этом матче?

В теории — да. Если кто-то владел информацией о том, что за молодежку «Уфы» сыграют совсем другие футболисты. И делал ставки исходя из этой информации еще до того, как как об изменениях было объявлено официально.

Если службы безопасности букмекерских контор докажут подобный факт, то ставки могут быть аннулированы. Пункт о запрете использования инсайдерской информации прописан в правилах всех БК.