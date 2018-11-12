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10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«У него характер Акинфеева и бешеный талант». Новая звёздочка «Краснодара»

Молодой вратарь «быков» Сафонов уже дебютировал за клуб в Лиге Европы и сыграл первый матч на ноль в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

У Сергея Галицкого есть очередной повод порадоваться за свою академию — в основной состав «Краснодара» стремительно рвётся 19-летний голкипер Матвей Сафонов. В минувший четверг он дебютировал в Лиге Европы и помог команде укрепиться на первом месте в группе. Дебютировал Матвей за родной клуб ещё в августе 2017-го, в игре с «Амкаром» заменив травмированного Андрея Синицына. Сейчас в лазарете «Краснодара» находятся и Синицын, и Крицюк, поэтому Сафонов — единственный вариант Мурада Мусаева. Он уже отыграл кубковый матч с «Крыльями», льежским «Стандартом» в Лиге Европы и успел выдать первый «сухарь» в чемпионате — в матче 14-го тура с «Енисеем».

Сафонов, как и остальные молодые звёзды «Краснодара», является воспитанником команды 1999 года рождения. По словам бывшего генерального директора «Краснодара» Алексея Зинина, Сергей Галицкий относится к этому выпуску с особенным трепетом. «Это первый набор, с которым получилось всё сделать так, как задумывалось изначально, — говорит он. — Был случай, когда эта команда играла в Сочи на Кубок России, а к Сергею Николаевичу приехали коллеги-бизнесмены на важные переговоры. Он тогда перенёс эту встречу, поехал на базу клуба, чтобы посмотреть игру. Сафонов — один из тех, кто для него значит многое».

Получилось у Сафонова во многом благодаря бывшему тренеру академии «Краснодара» Михаилу Рубцову, который является первым наставником вратаря. Матвея нашли в 72-й школе Краснодара. Тренеры отбирали игроков, просто ходя по школам в поисках талантов. Изначально он и не думал заниматься футболом, тем более что отец Матвея — Евгений Сафонов — баскетболист. По словам Рубцова, изначально он не хотел отдавать сына в «Краснодар», но не смог устоять перед условиями, созданными Галицким для ребят.

«Мальчишка понравился нам сразу, а заметил его Владимир Шевелев — мой коллега. Фактически его карьера началась с того, что его просто нашли в школе. Тренерский опыт и глаза помогли, всё-таки я занимаюсь этим больше 30 лет. В Краснодаре сейчас уже почти никто не ходит по школам, футбол сейчас уже поменялся. Иногда приходишь в школу, а никто и в футбол не хочет играть, у всех на уме компьютеры. Сафонова я сразу определил в ворота, он и не возражал. Матвей никогда не просился в нападение, ему боженька дал в воротах стоять. Конечно, иногда я специально давал играть ему в “дыр-дыр” не в “рамке”, чтобы вратарь читал игру, чтобы ноги работали быстро. Но самые быстрые у него — руки. Он как встанет на маленькие ворота, так ему не забьёшь — руки как у паука, — рассказывает Рубцов. — Данные у Сафонова бешеные. Как взяли его в сборную России, так он там постоянно в основе играет. Он и у меня в основе всегда играл — может, это ему помогло».

Большую роль в становлении Сафонова сыграл Алексей Чистяков — бывший советский голкипер и тренер молодых вратарей «Краснодара». Чистяков отмечает, что у Сафонова «руки заточены на мяч»: он моментально реагирует на любой удар, потому что имеет отменную зрительную реакцию. Также Чистяков выделяет и антропометрические данные Матвея — его рост 1,92 метра.

Хладнокровие Акинфеева и уверенность Лунёва

По словам тренеров, Сафонов из тех футболистов, что остаются после тренировок на стадионе и отрабатывают элементы, которые у них не получаются. «Он очень любит футбол, хочет добиться цели и не боится работать над собой — это самое главное. Я сразу понял, что у него большое будущее, но очень важно, какой у него характер, — говорит Чистяков, — психология у него устойчивая, но если что-то не получалось, то он, конечно, сильно расстраивался — иногда на глазах даже слёзы появлялись. Но это давно было, сейчас он вырос».

Михаил Рубцов вспоминает случай из детства Сафонова — по словам тренера, молодой вратарь был довольно рассеянным и всё время что-то забывал принести на тренировку. «Я решил его проучить — забрал у него на турнире в Геленджике перчатки. Потом пришёл к нему в номер, спросил про подготовку к игре, а он и говорит, что всё нормально. Тогда я попросил его проверить амуницию, и тут он замолчал, начал искать — нет перчаток. И тут же в слёзы, — вспоминает Рубцов, — но это ему лет 10 было, сейчас он изменился, конечно. Очень добрый мальчик. Характер бойца у него тоже есть, в воротах он стоял уверенно с самого детства, очень спокойно, всё под контролем было. У него есть такая же уверенность, как у Акинфеева, на поле у него с нервами всегда порядок».

О крепком характере Матвея вспоминает и Алексей Зинин: «У Сафонова есть хороший внутренний стержень, он харизматичен, надёжен и очень уверен в себе. Когда его совсем юным привлекали к работе с основным составом “Краснодара”, он абсолютно не тушевался и руководил такими матёрыми игроками, как Гранквист, Смолов и Мамаев, так же, как партнёрами по молодёжному составу. Хотя часто бывает так, что молодой игрок замыкается и его не слышно на тренировках. Сафонова было слышно очень хорошо. Сравнение с Акинфеевым? Это очень пафосные слова, которые многие не любят, но когда я его увидел, то подумал именно об этом. Для своего возраста Матвей очень хладнокровен, с психикой у него все в порядке. Есть вратари харизматичные, есть талантливые. Сафонов и харизматичный, и талантливый».

Чистяков, наоборот, не спешит сравнивать Сафонова с Акинфеевым, но предлагает другую, более интересную параллель. «Каждый вратарь индивидуален, его ещё рано сравнивать с таким опытным голкипером, как Акинфеев. Но я бы сравнил его с Беленовым, его стиль похож на игру Александра. Ещё он чем-то напоминает мне Лунёва — та же большая уверенность, при этом парень играет без лишних понтов, не на публику. Есть вратари, которые отбивают лёгкие мячи, как будто это нереальный сэйв. А много мячей можно отбить вообще без падения — я всегда говорил Матвею, что надёжность вратаря в том, что он стоит на ногах. Это в нём сейчас есть и это меня радует».

Сам Сафонов спокойно относится и к своему поведению на поле и к тому, что в 19 лет ему приходится защищать цвета клуба в еврокубках. «На самом деле, переживал только до матча. Я уже играл в позапрошлой игре за Кубок. Был серьёзный матч с “Крыльями Советов”. Не думаю, что по накалу он был слабее, чем сегодняшний. Я ожидал серьёзной борьбы, но был готов выложиться на сто процентов. Моменты возле ворот не тяжело воспринимать. Это происходит в каждой игре. Нет ничего страшного, это моя работа. Что касается общения с другими игроками, то здесь играют профессионалы. Они спокойно воспринимают меня. В некоторых случаях они требуют, чтобы я повысил голос и что-то подсказал им», — говорил он после матча со «Стандартом».

Интерес «Фиорентины»

После дебюта Сафонова в Лиге Европы Зинин написал в своём «твиттере», что к Сафонову несколько лет назад присматривались европейские клубы.

«Агенты, авторизованные “Фиорентиной”, действительно предлагали от имени клуба миллион евро за трансфер Матвея. Итальянцы видели Сафонова в матчах за юношескую сборную России, где он всегда был заметной фигурой. они заметили его еще во время выступления Матвея за юношескую сборную России, там он основной, — говорит Зинин. — Сергея Николаевича Галицкого это не заинтересовало, конечно, не для того академия вкладывает столько сил в своих воспитанников. Если бы “Краснодар” нуждался в деньгах, то, возможно, мы бы и увидели Сафонова в чемпионате Италии».

Зинин считает, что если бы Сафонов был вратарём любого клуба России, кроме «Краснодара» и ЦСКА, то года полтора как играл бы в основном составе. «Мы бы все считали его восходящей звездой. По мнению многих специалистов во вратарской теме, Матвей вратарь более высоких возможностей, чем даже Максименко, который играет в основе “Спартака”. Лично я думаю, что они в целом сопоставимы. Есть стереотип, что вратарь обязательно должен быть опытным — считаю, что есть вратари, которые ещё будучи совсем молодыми могут держать удар и давать результат», — считает Зинин. Интерес «Фиорентины» к Сафонову не удивил и первого тренера Матвея — по словам Рубцова, он уже заслужил такую цену, но в будущем будет стоить ещё больше.

Но думать об Италии Матвею, конечно, рано. Для начала нужно воспользоваться шансами, предоставленными Мурадом Мусаевым и выиграть борьбу за место в основном составе — задел у него уже есть. «Чем раньше Сафонов будет постоянно играть в основе, тем будет лучше. В его возрасте ему нужно доверие, тогда он будет расти», — считает Чистяков. Доверие тренера он уже получает, осталось дело за малым — расти дальше.

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