Даже Романцеву кричали «убирайся». За что ненавидели тренеров «Спартака»
У Рауля Рианчо — неплохая компания.
У Рауля Рианчо — неплохая компания.
За «Кошице»
В это трудно поверить, но даже легендарного Олега Ивановича освистывали и кричали хором «убирайся». Это случилось после вылета от «Кошице» в отборе Лиги чемпионов в 1997 году. В Словакии
Но несмотря на обструкцию, Романцев удержался и выиграл со «Спартаком» еще кучу титулов.
За бромантан
История с допингом в «Спартаке» не сразу стала публичной, но когда все вскрылось, именно Чернышова назначили козлом отпущения. В конце концов, это он был главным тренером. Многие болельщики до сих пор не могут могут простить ему бромантановый ад. Футболисты — тем более.
За 6 поражений подряд
Печальная серия из поражений у «Спартака» началась после феерической победы над «Амкаром» со счетом 6:0 в начале чемпионата.
За Аленичева
Благодарность за серебро-2005 и возвращение в Лигу чемпионов была быстро забыта. В начале сезона-2006 капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал главного тренера Старкова тупиком для команды. Аленичева отстранили, но болельщики приняли сторону капитана. В первом же матче после скандала фанаты вывесили баннер «Меняем шпроту на капитана», с трибун Старкова оскорбляли. Он продержался после этого совсем немного.
За Титова и разгромы от ЦСКА и киевского «Динамо»
Черчесов хорошо провёл сезон-2007, совсем немного уступив «Зениту» в борьбе за чемпионство, но к следующему чемпионату команда подошла в
За Кариоку
На самом деле к Карпину нормально относились. Но за странные трансферы недолюбливали. И к окружению Карпина (Асхабадзе и агент Череповский) относились настороженно. А после «Порту» тренера были готовы сначала разорвать. «Валера, иди сюда!». Несколько минут разговора, и те же самые люди кричат «Валера, верим!». Правда, бразильца Рафаэла Кариоку, которого Карпин упорно считал лучшим, так и не приняли.
За уныние
И для Якина слово «ненависть» громковато. К швейцарцу скорее относились настороженно. А когда команда под его руководством играла в
За Массимо
На месте Рианчо ненавидели бы кого угодно…