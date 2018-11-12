Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Все события
Фоторепортажи
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
32ЦСКА в дыму, травма Фернандеса, «Рома» одной ногой в плей-офф
10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Даже Романцеву кричали «убирайся». За что ненавидели тренеров «Спартака»

У Рауля Рианчо — неплохая компания.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Олег Романцев

За «Кошице»

В это трудно поверить, но даже легендарного Олега Ивановича освистывали и кричали хором «убирайся». Это случилось после вылета от «Кошице» в отборе Лиги чемпионов в 1997 году. В Словакии красно-белые уступили (1:2), в Москве сыграли вничью. Программа «Футбольный клуб» сделала тогда мощный разоблачительный сюжет. Вот это действительно — атака на тренера.

Но несмотря на обструкцию, Романцев удержался и выиграл со «Спартаком» еще кучу титулов.

Андрей Чернышов

За бромантан

История с допингом в «Спартаке» не сразу стала публичной, но когда все вскрылось, именно Чернышова назначили козлом отпущения. В конце концов, это он был главным тренером. Многие болельщики до сих пор не могут могут простить ему бромантановый ад. Футболисты — тем более.

Невио Скала

За 6 поражений подряд

Печальная серия из поражений у «Спартака» началась после феерической победы над «Амкаром» со счетом 6:0 в начале чемпионата. Красно-белые откатились на последние места в турнирной таблице. Новый тренер из Италии — Невио Скала — не знал, что делать, ему досталась команда-катастрофа. А самого седовласого специалиста беспощадно атаковали в прессе и на ТВ. Летом «Спартак» в первый раз за долгое время нормально усилился — взял Видича, Аленичева, Кавенаги, Родригеса. Но новую команду строил уже не Скала.

Александр Старков

За Аленичева

Благодарность за серебро-2005 и возвращение в Лигу чемпионов была быстро забыта. В начале сезона-2006 капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал главного тренера Старкова тупиком для команды. Аленичева отстранили, но болельщики приняли сторону капитана. В первом же матче после скандала фанаты вывесили баннер «Меняем шпроту на капитана», с трибун Старкова оскорбляли. Он продержался после этого совсем немного.

Станислав Черчесов

За Титова и разгромы от ЦСКА и киевского «Динамо»

Черчесов хорошо провёл сезон-2007, совсем немного уступив «Зениту» в борьбе за чемпионство, но к следующему чемпионату команда подошла в каком-то странном состоянии — хорошие матчи чередовала с очень тоскливыми. И летом началось — сначала разгром от ЦСКА, потом от киевского «Динамо». Между ними демонстративная ссылка в дубль лидеров команды Титова, Калиниченко и почему-то Моцарта и разговор «по душам» с болельщиками. Недовольство копилось, авторитет Черчесова какое-то время сдерживал гнев, но унижение от Киева фанаты не простили.

Валерий Карпин

За Кариоку

На самом деле к Карпину нормально относились. Но за странные трансферы недолюбливали. И к окружению Карпина (Асхабадзе и агент Череповский) относились настороженно. А после «Порту» тренера были готовы сначала разорвать. «Валера, иди сюда!». Несколько минут разговора, и те же самые люди кричат «Валера, верим!». Правда, бразильца Рафаэла Кариоку, которого Карпин упорно считал лучшим, так и не приняли.

Мурат Якин

За уныние

И для Якина слово «ненависть» громковато. К швейцарцу скорее относились настороженно. А когда команда под его руководством играла в какой-то сверхунылый футбол, насторожённость перешла в раздражение. Перед последним матчем Якина в «Спартаке» его хорошенько освистали. Матч с «Амкаром», кстати, получился веселым — 3:3.

Рауль Рианчо

За Массимо

На месте Рианчо ненавидели бы кого угодно…

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продолжение дикой истории из Бразилии. Просто фильм ужасов
Роналдинью промотал все свое состояние и остался без паспорта
«Спартак» обвиняют в договорняке
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Гран-при раздора: Загитова и Медведева в погоне за Туктамышевой
Чудо-пас Овечкина не спас его клуб от нового провала (видео)
Русский вратарь уничтожил канадского супербомбардира и его клуб
Солари рвется в главные. «Реал» одержал четвертую победу подряд
Отказался от денег в России, сломал челюсть, но заиграл в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь