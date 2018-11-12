Даже Романцеву кричали «убирайся». За что ненавидели тренеров «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Олег Романцев

За «Кошице»

В это трудно поверить, но даже легендарного Олега Ивановича освистывали и кричали хором «убирайся». Это случилось после вылета от «Кошице» в отборе Лиги чемпионов в 1997 году. В Словакии красно-белые уступили (1:2), в Москве сыграли вничью. Программа «Футбольный клуб» сделала тогда мощный разоблачительный сюжет. Вот это действительно — атака на тренера.

Но несмотря на обструкцию, Романцев удержался и выиграл со «Спартаком» еще кучу титулов.

Андрей Чернышов

За бромантан

История с допингом в «Спартаке» не сразу стала публичной, но когда все вскрылось, именно Чернышова назначили козлом отпущения. В конце концов, это он был главным тренером. Многие болельщики до сих пор не могут могут простить ему бромантановый ад. Футболисты — тем более.

Невио Скала

За 6 поражений подряд

Печальная серия из поражений у «Спартака» началась после феерической победы над «Амкаром» со счетом 6:0 в начале чемпионата. Красно-белые откатились на последние места в турнирной таблице. Новый тренер из Италии — Невио Скала — не знал, что делать, ему досталась команда-катастрофа. А самого седовласого специалиста беспощадно атаковали в прессе и на ТВ. Летом «Спартак» в первый раз за долгое время нормально усилился — взял Видича, Аленичева, Кавенаги, Родригеса. Но новую команду строил уже не Скала.

Александр Старков

За Аленичева

Благодарность за серебро-2005 и возвращение в Лигу чемпионов была быстро забыта. В начале сезона-2006 капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал главного тренера Старкова тупиком для команды. Аленичева отстранили, но болельщики приняли сторону капитана. В первом же матче после скандала фанаты вывесили баннер «Меняем шпроту на капитана», с трибун Старкова оскорбляли. Он продержался после этого совсем немного.

Станислав Черчесов

За Титова и разгромы от ЦСКА и киевского «Динамо»

Черчесов хорошо провёл сезон-2007, совсем немного уступив «Зениту» в борьбе за чемпионство, но к следующему чемпионату команда подошла в каком-то странном состоянии — хорошие матчи чередовала с очень тоскливыми. И летом началось — сначала разгром от ЦСКА, потом от киевского «Динамо». Между ними демонстративная ссылка в дубль лидеров команды Титова, Калиниченко и почему-то Моцарта и разговор «по душам» с болельщиками. Недовольство копилось, авторитет Черчесова какое-то время сдерживал гнев, но унижение от Киева фанаты не простили.

Валерий Карпин

За Кариоку

На самом деле к Карпину нормально относились. Но за странные трансферы недолюбливали. И к окружению Карпина (Асхабадзе и агент Череповский) относились настороженно. А после «Порту» тренера были готовы сначала разорвать. «Валера, иди сюда!». Несколько минут разговора, и те же самые люди кричат «Валера, верим!». Правда, бразильца Рафаэла Кариоку, которого Карпин упорно считал лучшим, так и не приняли.

Мурат Якин

За уныние

И для Якина слово «ненависть» громковато. К швейцарцу скорее относились настороженно. А когда команда под его руководством играла в какой-то сверхунылый футбол, насторожённость перешла в раздражение. Перед последним матчем Якина в «Спартаке» его хорошенько освистали. Матч с «Амкаром», кстати, получился веселым — 3:3.

Рауль Рианчо

За Массимо