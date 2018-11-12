Сигурдссон, Классон и Табидзе — в символической сборной тура

Источник: Спорт-Экспресс

Маринату Гильерме (3) — 6,5*. Локомотив.

Отыграл на ноль в Казани, дважды спас свою команду в моментах, когда Сердар Азмун мог забивать.

Ризван Уциев (1) — 6,5. Ахмат.

Капитан грозненцев наглухо закрыл свой левый фланг для игроков «Крыльев Советов», совершил три перехвата и заблокировал несколько хороших атак соперника. В нападении его точный пас помог забить Раванелли.

Тони Шуньич (3) — 6,0. Динамо.

Помог бело-голубым удержать ничью в матче с «Ростовом» (0:0), совершив четыре перехвата и почти полностью переиграв форвардов соперника.

Джемал Табидзе (1) — 7,0. Уфа.

Грузинский защитник затерзал вернувшегося в состав «Спартака» Ещенко и организовал оба гола «Уфы» в ворота красно-белых.

Николай Димитров (3) — 7,0. Урал.

Оформил дубль в матче с «Оренбургом» (2:1), дважды замкнув прострелы партнеров вдоль ворот: в первом тайме — головой, во втором — ногой.

Дмитрий Сысуев (1) — 6,5. Уфа.

Открыл счет в матче против «Спартака» (2:0), всю игру нагружал защитников красно-белых и отлично смещался в центр в свободные зоны.

Юрий Газинский (3) — 6,5. Краснодар.

В игре с «Енисеем» (3:0) был очень полезен в центре поля, где не давал сопернику разыгрывать мяч. Но решающую роль в матче сыграли его действия в атаке — три обостряющие передачи, одна голевая и точный удар в начале второго тайма, открывший счет.

Виктор Классон (3) — 7,0. Краснодар.

Швед на ключевом отрезке матча отдал голевой пас и забил сам, тем самым помог быкам набрать очередные три очка.

Арнор Сигурдссон (1) — 7,5. ЦСКА.

В непростой игре с «Зенитом» (2:0) отлично действовал в атаке и принял участие в обоих голах армейцев. Сначала уверенно обокрал Клаудио Маркизио и организовал первую голевую атаку, затем здорово открылся в центре штрафной и забил уже сам.

Лука Джорджевич (1) — 6,5. Арсенал.

Главный герой последнего матча Олега Кононова, создал несколько опасных моментов и отдал две голевые передачи в игре с «Анжи» (2:0).

Федор Чалов (3) — 7,0. ЦСКА.

Вместе с Сигурдссоном помогли армейцам обыграть лидера чемпионата. Лучший бомбардир лиги открыл счет в матче, завершив трехходовку, а потом помог отличиться исландцу.