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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Глушаков очень плох. На Кутепова не могу смотреть без слёз»

Новый хит-парад ораторов.

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1. Евгений Ловчев, бывший футболист «Спартака» (о состоянии команды)

«Ощущение, что игроки “Спартака” просто ждут, когда появится новый тренер. Глушаков очень плох. На игру Кутепова не могу смотреть без слёз».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 14, 11.11.2018, 19:00
ЦСКА
2Зенит0

2. Владимир Пономарёв, бывший игрок ЦСКА (об уровне Дзюбы)

«Таких нападающих, как Дзюба, у нас было в каждой команде по двое, наверное. В наше время он играл бы за дубль».

3. Магомед Адиев, главный тренер «Анжи» (о финансовых проблемах)

«У ребят даже билеты не куплены, даже на карманные расходы ничего не получили, что уж говорить про зарплаты».

4. Александр Егоров, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС (о назначении Москалёва на матч ЦСКА — «Зенит»)

«Почему он назначен на эту игру? Потому что это решение департамента, и я не обязан перед вами отчитываться».

5. Илья Геркус, гендиректор «Локомотива» (о погоде вокруг команды)

«Как говорят, после дождя всегда выходит солнце. У нас после португальского ливня, образно выражаясь, в Казани был туман».

6. Владимир Федотов, главный тренер «Оренбурга» (о погодных условиях во время игры с «Уралом»)

«Некоторые игроки “Оренбурга” ещё не видели таких морозов. Например, Рикарду Алвеш из Португалии. Как его выпускать на поле?».

7. Михаил Грушевский, известный юморист и болельщик ЦСКА (о выгодах российского футбола)

«В интересах нашего футбола была победа ЦСКА. У “Зенита” огромный гандикап. Вам что, нужны пустые трибуны?».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 14, 11.11.2018, 14:00
Уфа
2Спартак0

8. Рауль Рианчо, главный тренер «Спартака» (о поражении в Уфе)

«Если думаете, что я буду плакать из-за поражения “Спартака”, это не так».

9. Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива» (о провале в Лиге чемпионов)

«Для “Локомотива” дело чести — вернуться в Лигу чемпионов и показать, что мы быстро учимся».

10. Михаил Боярский, известный актёр и болельщик «Зенита» (о поражении в игре с ЦСКА)

«Это полное фиаско со стороны руководства и Семака».

Максим Ерёмин

Спартак
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