«Краснодар» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли красноярский «Енисей» в матче 14-го тура первенства России среди молодежных команд.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли красноярский «Енисей» в матче 14-го тура первенства России среди молодежных команд.
Встреча, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Основные команды «Краснодара» и «Енисея» сыграли в рамках 14-го тура чемпионата России в воскресенье, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно-зеленых».