«Краснодар» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Основные команды «Краснодара» и «Енисея» сыграли в рамках 14-го тура чемпионата России в воскресенье, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно-зеленых».