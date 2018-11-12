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13:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» обыграл «Енисей» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли красноярский «Енисей» в матче 14-го тура первенства России среди молодежных команд.

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Встреча, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Основные команды «Краснодара» и «Енисея» сыграли в рамках 14-го тура чемпионата России в воскресенье, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно-зеленых».

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