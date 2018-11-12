Чухлов: Аршавин несколько сезонов тащил «Зенит» на себе своим азартом

Ранее казахстанский «Кайрат» объявил, что экс-полузащитник сборной России Аршавин покинет команду, по окончании сезона. Сам 37-летний футболист заявил, что после ухода из «Кайрата» уже не будет переходить в другую команду. Аршавин выступал за «Зенит» на протяжении 12 сезонов, трижды став с ним чемпионом страны и завоевав Кубок УЕФА в сезоне-2007/08.

«Запомнится, что Аршавин был лидером команды, на протяжении нескольких сезонов тащил “Зенит” своим азартом, нестандартной техникой, обыгрышем, умной головой. Хочется пожелать ему здоровья, самое главное, чтобы его пригласили в клуб и побольше платили, при этом заставляли меньше работать, как он просил. Думаю, клуб “Зенит” пойдет ему навстречу», — сказал Чухлов по телефону.