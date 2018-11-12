Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» и «Рейнджерс» забили семь мячей в Москве
14Золотая команда Семина. Вы помните такой «Локомотив»?
14:39 (мск), источник: Р-Спорт

Чухлов: Аршавин несколько сезонов тащил «Зенит» на себе своим азартом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футболист Андрей Аршавин несколько сезонов тащил на себе петербургский «Зенит» своей игрой и азартом, заявил РИА Новости чемпион СССР в составе «сине-бело-голубых» Борис Чухлов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее казахстанский «Кайрат» объявил, что экс-полузащитник сборной России Аршавин покинет команду, по окончании сезона. Сам 37-летний футболист заявил, что после ухода из «Кайрата» уже не будет переходить в другую команду. Аршавин выступал за «Зенит» на протяжении 12 сезонов, трижды став с ним чемпионом страны и завоевав Кубок УЕФА в сезоне-2007/08.

«Запомнится, что Аршавин был лидером команды, на протяжении нескольких сезонов тащил “Зенит” своим азартом, нестандартной техникой, обыгрышем, умной головой. Хочется пожелать ему здоровья, самое главное, чтобы его пригласили в клуб и побольше платили, при этом заставляли меньше работать, как он просил. Думаю, клуб “Зенит” пойдет ему навстречу», — сказал Чухлов по телефону.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Как украинец Усик стал в России своим
Туктамышева хочет встретиться с Трампом, чтобы "надрать ему задницу
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак»
Божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
Бывший вратарь сборной России объявил о завершении карьеры
В сборной России по футболу продолжилась эпидемия травм
Дзюба из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды
УЕФА готов перенести матчи ЛЧ на выходные
Гран-при раздора: Загитова и Медведева в погоне за Туктамышевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь