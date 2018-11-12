Олег Кононов возглавил московский «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 52-летним тренером рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий контракта по итогам нынешнего. Отмечается, что целями для команды на сезон являются попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Предыдущим главным тренером «Спартака» был итальянец Массимо Каррера, который 22 октября был отправлен в отставку со своего поста. Обязанности главного тренера команды после ухода итальянца исполнял испанец Рауль Рианчо. Пресс-служба сообщила, что Рианчо покинул «Спартак».

В качестве футболиста Кононов выступал в период с 1984 по 1999 год, большую часть карьеры провел в клубах Белоруссии. Тренерскую карьеру Кононов начал в 2000 году в минском «Торпедо», также он работал в минском «Локомотиве», запорожском «Металлурге» и молдавском «Шерифе». В качестве главного тренера специалист дебютировал во львовских «Карпатах», которые возглавлял с 2008 по 2011 год, в 2012—2013 годах он был главнымтренером «Севастополя».

В 2013 году Кононов возглавил свой первый клуб в России, «Краснодар», который в сезоне-2013/14 вывел в финал Кубка России, а в следующем сезоне привел к бронзовым медалям первенства страны. В 2015 году он был признан лучшим тренером в чемпионате России по итогам сезона. В «Краснодаре» он работал до 2017 года, после чего возглавлял грозненский «Ахмат» и тульский «Арсенал».