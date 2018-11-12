Кононов: После перехода в «Спартак» передо мной открываются новые возможности

О назначении Кононова главным тренером «Спартака» было объявлено в понедельник. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего. Как ранее было озвучено, перед основной командой поставлены задачи попасть по итогам нынешнего чемпионата России в Лигу чемпионов, победить в Кубке России и выйти в ¼ финала Лиги Европы.
«Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со “Спартаком” совпадают», — заявил Кононов, слова которого приводятся на официальном сайте «Спартака».
Предыдущим клубом Кононова был тульский «Арсенал», который он возглавил перед началом нынешнего сезона. «Я благодарен президенту “Арсенала” и губернатору Тульской области. В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от “Спартака” стало неожиданным для “Арсенала”, но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой», — сказал тренер.
Кононов отметил, что в ближайших планах у него встреча с тренерами дубля и «Спартака-2». «Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки. С академией тоже будем тесно контактировать. Понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая», — сказал он.
По словам нового главного тренера «Спартака», он попросил руководство организовать встречу с Олегом Романцевым, с которым уже разговаривал по телефону. «Этот человек делал “Спартак” таким, какой он есть сейчас, — любимым многими не только в России, но и на всем постсоветском пространстве», — добавил Кононов.