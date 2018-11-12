Кононов попросил руководство «Спартака» организовать встречу с Романцевым

Источник: РИА "Новости"

В понедельник стало известно, что Кононов покинул пост главного тренера тульского «Арсенала» и занял аналогичный пост в московском «Спартаке».

«В ближайших планах встретиться с тренерами молодежного состава и “Спартака-2”. Буду по возможности посещать их матчи, планирую проводить совместные тренировки, — сказал он. — С академией тоже будем тесно контактировать, понятно, что сейчас основное внимание нужно уделить основе, но связь с тренерами других команд будет близкая. Попросил руководство организовать встречу с Олегом Ивановичем Романцевым, мы уже разговаривали по телефону».

«Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей, — добавил он. — И важно, что цели эти у нас со “Спартаком” совпадают».

Белорусский специалист выразил благодарность руководству прежнего клуба. «Я благодарен президенту “Арсенала” [Гураму Аджоеву] и губернатору Тульской области [Алексею Дюмину], — сказал он. — В клубе были созданы прекрасные условия для работы. Предложение от “Спартака” стало неожиданным для “Арсенала”, но руководители пожелали мне успехов и достижения результата с новой командой. Тульские болельщики тоже проводили тепло, спасибо им за это».