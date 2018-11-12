Вместе с Кононовым в «Спартак» перешли все специалисты из его штаба в «Арсенале»

Вместе с Кононовым в «Спартак» пришли старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.
«Начну с ассистента Сергея Кузнецова Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в “Карпатах” и “Севастополе”. В Туле он работал в основном с линией нападения. “Арсенал” забил 19 мячей в 14 турах, больше только у “Краснодара” и “Зенита”. Считаю, результат», — рассказал Кононов о своем помощнике.
«Михаил Кожевников — талантливый молодой человек. Мы проходили обучение в одной группе в Высшей школе экономики, и я отметил его незаурядные аналитические способности. Он выполняет очень большую работу по всем аспектам тренировочного процесса. Сейчас в Европе много тренеров с новым мышлением и новыми идеями. Кузнецов и Кожевников как раз такого плана — симбиоз молодости, саморазвития, стремления сделать все вокруг лучше, чем оно есть», — продолжил тренер.