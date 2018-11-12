Вместе с Кононовым в «Спартак» перешли все специалисты из его штаба в «Арсенале»

Источник: РИА "Новости"

Кононов в понедельник был официально объявлен новым главным тренером «Спартака».

Вместе с Кононовым в «Спартак» пришли старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.

«Начну с ассистента Сергея Кузнецова Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в “Карпатах” и “Севастополе”. В Туле он работал в основном с линией нападения. “Арсенал” забил 19 мячей в 14 турах, больше только у “Краснодара” и “Зенита”. Считаю, результат», — рассказал Кононов о своем помощнике.