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14:32 (мск), источник: Р-Спорт

Вместе с Кононовым в «Спартак» перешли все специалисты из его штаба в «Арсенале»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Все специалисты из тренерского штаба Олега Кононова, которые работали с ним в тульском «Арсенале», будут помогать ему в московском «Спартаке», сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Кононов в понедельник был официально объявлен новым главным тренером «Спартака».

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Вместе с Кононовым в «Спартак» пришли старший тренер Сергей Кузнецов, тренер вратарей Даниэль Тудор, тренеры по физподготовке Стергиос Фотопулос и Хесус Суарес, тренер-аналитик Михаил Кожевников.

«Начну с ассистента Сергея Кузнецова Он начал тренировать только этим летом в Туле, но я уверен в нем, в его профессиональных качествах. Сергей играл у меня в “Карпатах” и “Севастополе”. В Туле он работал в основном с линией нападения. “Арсенал” забил 19 мячей в 14 турах, больше только у “Краснодара” и “Зенита”. Считаю, результат», — рассказал Кононов о своем помощнике.

«Михаил Кожевников — талантливый молодой человек. Мы проходили обучение в одной группе в Высшей школе экономики, и я отметил его незаурядные аналитические способности. Он выполняет очень большую работу по всем аспектам тренировочного процесса. Сейчас в Европе много тренеров с новым мышлением и новыми идеями. Кузнецов и Кожевников как раз такого плана — симбиоз молодости, саморазвития, стремления сделать все вокруг лучше, чем оно есть», — продолжил тренер.

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