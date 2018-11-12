«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак»
В понедельник Олег Кононов стал главным тренером московского «Спартака», о чем
В понедельник Олег Кононов стал главным тренером московского «Спартака», о чем
Московский «Спартак» официально объявил о назначении на пост главного тренера клуба Олега Кононова, работавшего в нынешнем сезоне с тульским «Арсеналом».
Случившееся не стало новостью в полной мере: о том, что данное назначение состоится в этот день, инсайдеры сообщали еще перед матчем «Спартака» в Лиге Европы против шотландского «Рейнджерс» в середине прошлой неделе.
«Олег Георгиевич учился на футболе Константина Бескова и Олега Романцева, поэтому небезуспешно старался прививать всем своим командам яркий, атакующий стиль игры, исторически любимый
Напомним, что кандидатура Кононова всплыла в первые дни после увольнения итальянца Массимо Карреры, который был отправлен в отставку как раз после поражения в матче РПЛ против тульского «Арсенала» на «Открытие Арене» (2:3).
По сообщениям близких к «Спартаку» источников, договориться со специалистом и тульским «Арсеналом» удалось достаточно быстро, а двухнедельную задержку с назначением четко описал в своем
Собственно, если бы Рианчо не провалил этот цикл, то так же, как и Каррера два года назад, мог зацепиться за возможность всей его жизни.
«Эпопея в “Спартаке” подходит к концу. Случится то, что должно было произойти еще пару недель назад — Олег Кононов возглавит “Спартак”. Почему все так затянулось? Есть несколько причин, — написал Арустамян. —
Вместе с
Десятикратные чемпионы России уже объявили не только об отставке Рианчо, но и о том, что клуб покидает тренер вратарей Джанлука Риомми, работавший с командой с 2014 года и приглашенный еще Каррерой. Теперь его обязанности будет исполнять румын Даниэль Тудор.
«Даниэль был со мной во всех российских клубах. Он тоже соответствует важному для меня критерию: постоянно стремится к обучению и прогрессу, не стоит на месте, развивает себя. Сотрудники моего штаба знают иностранные языки, что облегчает работу с легионерами», — уже рассказал Кононов в интервью
Напомним, что на момент отставки Карреры «Спартак» отставал на семь очков от лидировавшего в РПЛ «Зенита» и на один балл от второго места, но в трех играх под руководством испанца набрали только очко и отстали от первого места уже на 12 баллов.
«Чемпионат у нас довольно ровный, ничего еще не потеряно. Нужно побеждать в каждом матче. Для меня эти цели очевидны, спокойно к ним отношусь. Вера в успех есть. Характер — тоже. Футболисты, уверен, готовы развиваться. Осталось только реализовать потенциал на поле», — Кононова трудности явно не пугают.
Себя специалист, работавший в России с «Краснодаром», который приводил к медалям и выводил в финал Кубка страны (был признан в сезоне-2014/15 лучшим тренером Премьер-лиги), «Ахматом» и «Арсеналом», называет апологетом школы легендарных спартаковских тренеров Константина Бескова и Олега Романцева.
«Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака — это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков, — говорит Кононов.— Атакующий футбол — это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут. На «Спартак» всегда настраиваются особенно. Обыграть
Александр Седов