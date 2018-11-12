«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» официально объявил о назначении на пост главного тренера клуба Олега Кононова, работавшего в нынешнем сезоне с тульским «Арсеналом».

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Случившееся не стало новостью в полной мере: о том, что данное назначение состоится в этот день, инсайдеры сообщали еще перед матчем «Спартака» в Лиге Европы против шотландского «Рейнджерс» в середине прошлой неделе.

«Олег Георгиевич учился на футболе Константина Бескова и Олега Романцева, поэтому небезуспешно старался прививать всем своим командам яркий, атакующий стиль игры, исторически любимый красно-белыми болельщиками, — говорится в новости на официальном сайте красно-белого клуба. — Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего, цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России. Исполнявший обязанности главного тренера красно-белых Рауль Рианчо покидает клуб. ФК «Спартак-Москва» желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что кандидатура Кононова всплыла в первые дни после увольнения итальянца Массимо Карреры, который был отправлен в отставку как раз после поражения в матче РПЛ против тульского «Арсенала» на «Открытие Арене» (2:3).

Изначально фаворитами на пост в самом титулованном и популярном клубе России (если верить не ВЦИОМ, а глазам) назывались другие специалисты — португалец Леонарду Жардим, уволенный из «Монако», и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, — но вскоре именно Кононов стал основным кандидатом.

По сообщениям близких к «Спартаку» источников, договориться со специалистом и тульским «Арсеналом» удалось достаточно быстро, а двухнедельную задержку с назначением четко описал в своем телеграм-канале за пару часов до объявления со стороны красно-белых журналист-инсайдер Нобель Арустамян.

Собственно, если бы Рианчо не провалил этот цикл, то так же, как и Каррера два года назад, мог зацепиться за возможность всей его жизни. Нобель Арустамян

«Эпопея в “Спартаке” подходит к концу. Случится то, что должно было произойти еще пару недель назад — Олег Кононов возглавит “Спартак”. Почему все так затянулось? Есть несколько причин, — написал Арустамян. — Во-первых, Каррера был уволен в очень неподходящий по календарю момент — в начале микроцикла октябрь/ноябрь, где у “Спартака” было запланировано 7 матчей с 21 октября по 11 ноября. В таком графике очень сложно приходить новому тренеру, когда игра идет одна за другой. Плюс общественность, особенно спартаковская, очень живо реагирует на все матчи, которые идут один за другим. Собственно, если бы Рианчо не провалил этот цикл, то так же, как и Каррера два года назад, мог зацепиться за возможность всей его жизни. Заметьте, обычно по ходу сезона подобные отставки происходят перед паузой на сборные. И второе, а может, главное: “Спартак”, когда уже обо всем договорился с Кононовым и согласовал все условия, вдруг неожиданно стал смотреть на других кандидатов. И прежде всего на Карпина. С ним была встреча, затем последовали звонки спортивному директору Алексею Рыскину на тему возможного ухода Карпина из “Ростова” и попытки организовать еще одну встречу для более детального разговора. Но сам Карпин не был настроен во чтобы то ни стало переходить в “Спартак”. Скорее стало понятно, что “Спартаку” еще придется убеждать Карпина возглавить команду, прикладывать к этому серьезные усилия. В отличие от Кононова, Карпин не готов был бросаться на амбразуру. Ему нужны были более детальные и содержательные переговоры. Плюс сказался фактор “Ростова”, с которым есть весьма конкретные перспективы. Не знаю, кто в этой ситуации прав. Кононов, конечно, идет в команду, где будет очень непросто. С другой стороны, это для него большой вызов и возможность выйти на новый уровень. Все же пока для многих Кононов большая загадка как тренер».

Вместе с российско-белорусским специалистом в «Спартак» придет весь тренерский штаб Кононова из «Арсенала».

Десятикратные чемпионы России уже объявили не только об отставке Рианчо, но и о том, что клуб покидает тренер вратарей Джанлука Риомми, работавший с командой с 2014 года и приглашенный еще Каррерой. Теперь его обязанности будет исполнять румын Даниэль Тудор.

«Даниэль был со мной во всех российских клубах. Он тоже соответствует важному для меня критерию: постоянно стремится к обучению и прогрессу, не стоит на месте, развивает себя. Сотрудники моего штаба знают иностранные языки, что облегчает работу с легионерами», — уже рассказал Кононов в интервью пресс-службе новой команды.

По разным сообщениям, компенсация со стороны «Спартака» «канонирам» составит от 0,5 млн евро до 3,2 млн евро, а новым тренером «Арсенала» станет работавший с фарм-клубом туляков бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

Напомним, что на момент отставки Карреры «Спартак» отставал на семь очков от лидировавшего в РПЛ «Зенита» и на один балл от второго места, но в трех играх под руководством испанца набрали только очко и отстали от первого места уже на 12 баллов.

«Чемпионат у нас довольно ровный, ничего еще не потеряно. Нужно побеждать в каждом матче. Для меня эти цели очевидны, спокойно к ним отношусь. Вера в успех есть. Характер — тоже. Футболисты, уверен, готовы развиваться. Осталось только реализовать потенциал на поле», — Кононова трудности явно не пугают.

Себя специалист, работавший в России с «Краснодаром», который приводил к медалям и выводил в финал Кубка страны (был признан в сезоне-2014/15 лучшим тренером Премьер-лиги), «Ахматом» и «Арсеналом», называет апологетом школы легендарных спартаковских тренеров Константина Бескова и Олега Романцева.

«Я считаю, что футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака — это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков, — говорит Кононов.— Атакующий футбол — это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут. На «Спартак» всегда настраиваются особенно. Обыграть красно-белых — это большая честь. Но и команда должна соответствовать поддержке болельщиков — быть продолжением того давления, которое оказывают трибуны на соперника, что касается единства. Если трибуны будут гнать команду вперед, а команда атаковать не будет — мы уже не вместе. Футбол должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив.