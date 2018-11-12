Суд приостановил работу интерната академии ФК «Спартак» на 90 дней

Источник: РИА "Новости"

Из-за случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии «Спартака» было запрещено участвовать в соревнованиях и иных массовых мероприятиях в течение 35 дней. Запрет начал действовать с 31 октября.

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Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело в отношении владельца столовой, располагающейся в академии футбольного клуба «Спартак».

«Признать частное учреждение дополнительного образования “Академия “Спартак” по футболу имении Ф. Ф. Черенкова” виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 “Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности указанного юридического лица в расположенном общежитии (интернате) на срок 90 суток», — говорится в постановлении.