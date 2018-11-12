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16:38 (мск), источник: ТАСС

Суд приостановил работу интерната академии ФК «Спартак» на 90 дней

ТАСС, 12 ноября. Преображенский суд Москвы приостановил работу интерната академии московского футбольного клуба «Спартак» на 90 дней после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанников академии. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

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Источник: РИА "Новости"

Из-за случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии «Спартака» было запрещено участвовать в соревнованиях и иных массовых мероприятиях в течение 35 дней. Запрет начал действовать с 31 октября.

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Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело в отношении владельца столовой, располагающейся в академии футбольного клуба «Спартак».

«Признать частное учреждение дополнительного образования “Академия “Спартак” по футболу имении Ф. Ф. Черенкова” виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 “Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности указанного юридического лица в расположенном общежитии (интернате) на срок 90 суток», — говорится в постановлении.

Также отмечается, что срок административного наказания исчисляется с 31 октября 2018 года.

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