Александр Мостовой: Игроки «Спартака» не съедят Кононова

Сегодня 52-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра по итогам нынешнего. На этом посту он сменил итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от «Арсенала» (2:3). Команду также покинул Рауль Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Карреры.
— Выбор ожидаемо пал на Кононова, — говорит Мостовой. — Не вижу в этом ничего плохого, но и ничего хорошего — пока тоже. За последние 10 лет в «Спартаке» очень много тренеров поменялось. Слава богу, хотя бы
— Игроки ведь могут его сразу «съесть»…
— Вряд ли. Съедают, когда с
— Кононов успеет навести порядок?
— Ситуация хорошая — до перерыва осталось несколько туров. Нужно нормально выбрать состав, не шарахаться как Рианчо. У испанца в пяти играх было пять разных составов. Зато запишут в историю и человек сможет хвастаться, что был главным тренером одной из лучших команд в России.