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17:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Мостовой: Игроки «Спартака» не съедят Кононова

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.

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Сегодня 52-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра по итогам нынешнего. На этом посту он сменил итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от «Арсенала» (2:3). Команду также покинул Рауль Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Карреры.

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— Выбор ожидаемо пал на Кононова, — говорит Мостовой. — Не вижу в этом ничего плохого, но и ничего хорошего — пока тоже. За последние 10 лет в «Спартаке» очень много тренеров поменялось. Слава богу, хотя бы кого-то назначили.

— Игроки ведь могут его сразу «съесть»…

— Вряд ли. Съедают, когда с кем-то плохие отношения, за ним такого не замечалось. Многие говорят, что Кононов мягкий. И, возможно, нынешнему «Спартаку» нужно совсем другое, но, поверьте, мы видели на этом посту и жестких тренеров.

— Кононов успеет навести порядок?

— Ситуация хорошая — до перерыва осталось несколько туров. Нужно нормально выбрать состав, не шарахаться как Рианчо. У испанца в пяти играх было пять разных составов. Зато запишут в историю и человек сможет хвастаться, что был главным тренером одной из лучших команд в России.

Олег Кононов возглавил «Спартак»
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
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