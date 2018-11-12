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18:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко — о победе над «Спартаком»

Первый матч Дмитрия Кириченко у руля «Уфы» стал дебютом мечты. Даниил Бороздин расспросил тренера о назначении и победе над «Спартаком».

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Источник: fcufa.pro

«Немного удачи “Уфе” не помешает»

— Готовясь к «Спартаку», вы отталкивались от игры соперника лишь при Рианчо? Или анализировали и матчи Карреры?

— Смотрели большинство последних игр. «Спартак» не так уж сильно изменился при Рианчо. У москвичей идёт сильная ротация состава, поэтому сложнее всего было проанализировать, кто будет играть. Создавало трудности то, что «Спартак» обладает большой обоймой игроков, которая от матча к матчу меняется. Тем не менее мы угадали состав на 70−80 процентов, отталкиваясь от состояния футболистов, лимита на легионеров и того, кто играл в Лиге Европы.

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— За счёт чего «Уфа» после перерыва не позволила «Спартаку» ничего создать впереди?

— Наши футболисты на некоторых позициях стали действовать немного по-другому, что позволило команде прибавить. К тому же «Спартак» в какой-то степени сдал, ведь он играл в четверг еврокубковый матч.

— Уфа сейчас третья с конца с турнирной таблице. Как выкарабкаться из непростой ситуации?

— Работать и анализировать каждого соперника. Наверное, немного удачи тоже не помешает.

— На что способен башкирский клуб в нынешнем состоянии?

— В прошлом сезоне команда заняла шестое место, но после этого два основных игрока-россиянина покинули «Уфу», перейдя в российские топ-клубы. На мой взгляд, в Премьер-Лиге существует пятёрка команд, которые финансово и по уровню инфраструктуры выделяются. Уровень остальных клубов сопоставим, и иногда кому-то удаётся влезть в эту пятёрку.

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«Больше всего в тренерском плане я взял у Бердыева»

— Вы руководите командой чуть меньше недели. Как узнали о своём назначении?

— После игры с «Крыльями Советов» позвонил генеральный директор клуба Шамиль Газизов и попросил приехать в клуб. При встрече он объяснил ситуацию и предложил мне стать исполняющим обязанности главного тренера.

— Предыдущий тренер Сергей Томаров советовался с вами перед тем, как сложить полномочия?

— По этому поводу — нет. Насколько я знаю, Томаров несколько раз разговаривал по этому поводу с руководством.

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— Вы играли под руководством таких разных тренеров, как Газзаев и Слуцкий. К кому вы ближе как тренер?

— Со стороны видней. Но в тренировочном процессе я гораздо более жёсткий человек, чем в жизни.

— После того как возглавили «Уфу», обращались за советом к кому-то из коллег?

— Было очень много работы и мало времени. При встрече всегда интересно переговорить с коллегами: и с опытными, и с молодыми. С кем-то из них я играл вместе, кого-то хорошо знаю. Например, мне интересно, как у кого происходит тренировочный процесс.

— От кого из тренеров набрались больше всего опыта?

— Мне удалось поработать с большим количеством лучших российских специалистов. Карьера помощника главного тренера у меня прошла по большей части в Ростове под руководством Курбана Бердыева, и для меня это огромнейший бонус. Наверное, именно от него я взял больше всего в тренерском плане. Когда являешься игроком, не можешь мыслить как тренер.

Уфа 2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
11.11.2018, 14:00 Зрители: 10224 основной раунд: 14-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Дмитрий Кириченко Рауль Рианчо
Голы
75′ Дмитрий Сысуев (Д. Табидзе) 7
90+2′ Ловро Бизяк 11
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Джемал Табидзе 55
Павел Аликин (к) 3
73′ Александр Пуцко 15
Йонуц Неделчару 27
Силвестр Игбун 44
90′ Кэтэлин Карп 8
62′ Иван Пауревич 19
Ловро Бизяк 11
78′ 89′ Дмитрий Сысуев 7
Азер Алиев 77
56′ 90′ Оливье Тилль 29
Веролюб Салатич 6
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов 86′
40 Артем Тимофеев
71 Ивелин Попов 70′
11 Фернанду
94 Софьян Ханни
14 Георгий Джикия 83′
16 Сальваторе Боккетти
8 Денис Глушаков (к) 65′
83 Владислав Пантелеев
12 де Соуза Луиз Адриану 71′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
13 Фолы 8
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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