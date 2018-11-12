Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко — о победе над «Спартаком»
Первый матч Дмитрия Кириченко у руля «Уфы» стал дебютом мечты. Даниил Бороздин расспросил тренера о назначении и победе над «Спартаком».
Первый матч Дмитрия Кириченко у руля «Уфы» стал дебютом мечты. Даниил Бороздин расспросил тренера о назначении и победе над «Спартаком».
— Готовясь к «Спартаку», вы отталкивались от игры соперника лишь при Рианчо? Или анализировали и матчи Карреры?
— Смотрели большинство последних игр. «Спартак» не так уж сильно изменился при Рианчо. У москвичей идёт сильная ротация состава, поэтому сложнее всего было проанализировать, кто будет играть. Создавало трудности то, что «Спартак» обладает большой обоймой игроков, которая от матча к матчу меняется. Тем не менее мы угадали состав на 70−80 процентов, отталкиваясь от состояния футболистов, лимита на легионеров и того, кто играл в Лиге Европы.
— За счёт чего «Уфа» после перерыва не позволила «Спартаку» ничего создать впереди?
— Наши футболисты на некоторых позициях стали действовать немного
— Уфа сейчас третья с конца с турнирной таблице. Как выкарабкаться из непростой ситуации?
— Работать и анализировать каждого соперника. Наверное, немного удачи тоже не помешает.
— На что способен башкирский клуб в нынешнем состоянии?
— В прошлом сезоне команда заняла шестое место, но после этого два основных
— Вы руководите командой чуть меньше недели. Как узнали о своём назначении?
— После игры с «Крыльями Советов» позвонил генеральный директор клуба Шамиль Газизов и попросил приехать в клуб. При встрече он объяснил ситуацию и предложил мне стать исполняющим обязанности главного тренера.
— Предыдущий тренер Сергей Томаров советовался с вами перед тем, как сложить полномочия?
— По этому поводу — нет. Насколько я знаю, Томаров несколько раз разговаривал по этому поводу с руководством.
— Вы играли под руководством таких разных тренеров, как Газзаев и Слуцкий. К кому вы ближе как тренер?
— Со стороны видней. Но в тренировочном процессе я гораздо более жёсткий человек, чем в жизни.
— После того как возглавили «Уфу», обращались за советом к
— Было очень много работы и мало времени. При встрече всегда интересно переговорить с коллегами: и с опытными, и с молодыми. С
— От кого из тренеров набрались больше всего опыта?
— Мне удалось поработать с большим количеством лучших российских специалистов. Карьера помощника главного тренера у меня прошла по большей части в Ростове под руководством Курбана Бердыева, и для меня это огромнейший бонус. Наверное, именно от него я взял больше всего в тренерском плане. Когда являешься игроком, не можешь мыслить как тренер.
|Дмитрий Кириченко
|Рауль Рианчо
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)