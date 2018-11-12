В чем сила этого ЦСКА: как Гончаренко обыграл «Зенит»

Источник: Спорт-Экспресс

Если поставить перед собой задачу описать центральный матч 14-го тура одним словом, то это слово «прессинг». Он бывает качественный и не очень; а бывает выдающийся. В первом тайме ЦСКА действовал настолько организованно, что «Зенит» элементарно не мог выйти со своей половины поля; разгромно проигрывая в командном движении, гости очень много ошибались, что вылилось в два пропущенных гола, и это им еще повезло.

Работало это так. Все линии ЦСКА располагались очень близко друг к другу, синхронно поднимаясь и опускаясь. Когда «Зенит», устав терять мяч, пробовал выйти из обороны через длинную передачу на Дзюбу, тут как тут оказывался Магнуссон. Он и Набабкин вытягивались высоко, создавая плотность в центре и выигрывая подборы и перехваты. А дальше мяч, как правило, переводился в зону левого полуфланга, где обитал Влашич.

Гончаренко использовал преимущество в «физике». И дело не только в том, что у ЦСКА после еврокубков было на день отдыха больше. Состояние «Зенита» в последние месяц-полтора говорит о серьезном функциональном спаде. Отсюда — тихоходная игра и брак. Скажем, в восьми последних матчах команда Сергея Семака уступала соперникам по числу ударов и вообще впереди играла беззубо, бесхитростно, ужасно прямолинейно.

Это был расчетливый план тренерского штаба ЦСКА: команда свежее соперника, и это надо использовать. Сработал и эффект неожиданности — гости, попав под каток, не могли прийти в себя. Маркизио потерял мяч, оказавшись под прессингом двоих оппонентов, и выиграл всего 18% единоборств, что для опорника — катастрофа. Провалила матч и другая звезда — Иванович (17%), на зону которого ЦСКА больше всего давил.

Гончаренко явно скромничает, когда говорит, что его команда качественно провела первый тайм. На мой взгляд, это был образцово-показательный агрессивный футбол, построенный на фантастически слаженном прессинге и реактивных атаках с хода в один-два паса. Игру нового ЦСКА хвалят регулярно (не считая последнего отрезка, на который пришелся спад). Но первый тайм с «Зенитом» — лучшее, что Гончаренко показал в этом сезоне.

Источник: Спорт-Экспресс

Впрочем, великолепие рождает и вопрос — почему так нельзя играть всегда? Во-первых, как сказал сам Виктор Михайлович, команда не всегда успевает восстанавливаться. Добавьте к этому перманентную эпидемию травм, постоянные перестроения — и все встанет на свои места. Во-вторых, не все соперники на момент игры с ЦСКА находятся в функциональной яме. Чтобы выходить из-под прессинга, надо хорошо двигаться. Этого у «Зенита» и нет.

И не только этого. По-прежнему атака держится на одном шаблоне — забросы на Дзюбу. А если что-то идет не так, в помощь к герою чемпионата мира выходит Заболотный. Четыре месяца Семак работает с «Зенитом», но у команды столь скудный тактический арсенал. Упрек даже не за то, что вся игра в атаке идет через Дзюбу. Наоборот — все правильно: тренер использует козыри состава. Настораживает отсутствие альтернативы, плана Б.

Сравните это с работой Гончаренко, который, без преувеличения, в каждом матче придумывает что-то новое. Да и соперника изучает лучше. К слову, проблемы у «Зенита» возникли не только в центре поля, но и на флангах. То же самое было пару дней назад, когда петербуржцы с большим трудом отбивались от атак «Бордо». Ошибки становятся системой, что вкупе с функциональным спадом делает «Зенит» посредственной командой.