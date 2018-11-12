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20:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В чем сила этого ЦСКА: как Гончаренко обыграл «Зенит»

Виктор Гончаренко впервые в своей тренерской карьере одержал победу над «Зенитом». И сделал это в невероятно красивом стиле.

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Источник: Спорт-Экспресс

Если поставить перед собой задачу описать центральный матч 14-го тура одним словом, то это слово «прессинг». Он бывает качественный и не очень; а бывает выдающийся. В первом тайме ЦСКА действовал настолько организованно, что «Зенит» элементарно не мог выйти со своей половины поля; разгромно проигрывая в командном движении, гости очень много ошибались, что вылилось в два пропущенных гола, и это им еще повезло.

Работало это так. Все линии ЦСКА располагались очень близко друг к другу, синхронно поднимаясь и опускаясь. Когда «Зенит», устав терять мяч, пробовал выйти из обороны через длинную передачу на Дзюбу, тут как тут оказывался Магнуссон. Он и Набабкин вытягивались высоко, создавая плотность в центре и выигрывая подборы и перехваты. А дальше мяч, как правило, переводился в зону левого полуфланга, где обитал Влашич.

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«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА

Гончаренко использовал преимущество в «физике». И дело не только в том, что у ЦСКА после еврокубков было на день отдыха больше. Состояние «Зенита» в последние месяц-полтора говорит о серьезном функциональном спаде. Отсюда — тихоходная игра и брак. Скажем, в восьми последних матчах команда Сергея Семака уступала соперникам по числу ударов и вообще впереди играла беззубо, бесхитростно, ужасно прямолинейно.

Это был расчетливый план тренерского штаба ЦСКА: команда свежее соперника, и это надо использовать. Сработал и эффект неожиданности — гости, попав под каток, не могли прийти в себя. Маркизио потерял мяч, оказавшись под прессингом двоих оппонентов, и выиграл всего 18% единоборств, что для опорника — катастрофа. Провалила матч и другая звезда — Иванович (17%), на зону которого ЦСКА больше всего давил.

Гончаренко явно скромничает, когда говорит, что его команда качественно провела первый тайм. На мой взгляд, это был образцово-показательный агрессивный футбол, построенный на фантастически слаженном прессинге и реактивных атаках с хода в один-два паса. Игру нового ЦСКА хвалят регулярно (не считая последнего отрезка, на который пришелся спад). Но первый тайм с «Зенитом» — лучшее, что Гончаренко показал в этом сезоне.

Источник: Спорт-Экспресс

Впрочем, великолепие рождает и вопрос — почему так нельзя играть всегда? Во-первых, как сказал сам Виктор Михайлович, команда не всегда успевает восстанавливаться. Добавьте к этому перманентную эпидемию травм, постоянные перестроения — и все встанет на свои места. Во-вторых, не все соперники на момент игры с ЦСКА находятся в функциональной яме. Чтобы выходить из-под прессинга, надо хорошо двигаться. Этого у «Зенита» и нет.

Видео
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче чемпионата российской премьер-лиги

И не только этого. По-прежнему атака держится на одном шаблоне — забросы на Дзюбу. А если что-то идет не так, в помощь к герою чемпионата мира выходит Заболотный. Четыре месяца Семак работает с «Зенитом», но у команды столь скудный тактический арсенал. Упрек даже не за то, что вся игра в атаке идет через Дзюбу. Наоборот — все правильно: тренер использует козыри состава. Настораживает отсутствие альтернативы, плана Б.

Сравните это с работой Гончаренко, который, без преувеличения, в каждом матче придумывает что-то новое. Да и соперника изучает лучше. К слову, проблемы у «Зенита» возникли не только в центре поля, но и на флангах. То же самое было пару дней назад, когда петербуржцы с большим трудом отбивались от атак «Бордо». Ошибки становятся системой, что вкупе с функциональным спадом делает «Зенит» посредственной командой.

Первый тайм — торжество тренерской мысли. А во втором ЦСКА ожидаемо сыграл по счету: делал все то же самое, только на своей половине поля. В результате «Зенит» создал только один по-настоящему голевой момент, а ЦСКА выдал серию неплохих контратак. Вновь не обошлось без несчастного случая — травму получил прогрессирующий Ахметов. Впрочем, ЦСКА никакие потери не страшны. Этот трансформер способен на все.

ЦСКА 2:0
Первый тайм: 2:0
Зенит
11.11.2018, 19:00 Зрители: 23836 основной раунд: 14-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Сергей Семак
Голы
15′ Федор Чалов (И. Ахметов, А. Сигурдссон) 9
26′ Арнор Сигурдссон (Ф. Чалов, И. Ахметов) 17
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
Хердур Магнуссон 23
38′ Родригу Бекао 50
Дмитрий Ефремов 15
Георгий Щенников 42
Никола Влашич 8
Федор Чалов 9
Яка Бийол 29
31′ 51′ Ильзат Ахметов 77
Хетаг Хосонов 80
90′ Арнор Сигурдссон 17
Кристиян Бистрович 25
99 Андрей Лунев
6 Бранислав Иванович (к)
28 Евгений Чернов
13 Луиш Нету 37′
30 Эмануэль Маммана
17 Олег Шатов
14 Далер Кузяев
21 Александр Ерохин
20 Роберт Мак 45′
11 Себастьян Дриусси
10 Клаудио Маркизио 45′
29 Антон Заболотный 83′
22 Артем Дзюба 74′
33 Эрнани
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
1 Угловые 5
16 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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