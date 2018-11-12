В чем сила этого ЦСКА: как Гончаренко обыграл «Зенит»
Виктор Гончаренко впервые в своей тренерской карьере одержал победу над «Зенитом». И сделал это в невероятно красивом стиле.
Виктор Гончаренко впервые в своей тренерской карьере одержал победу над «Зенитом». И сделал это в невероятно красивом стиле.
Если поставить перед собой задачу описать центральный матч 14-го тура одним словом, то это слово «прессинг». Он бывает качественный и не очень; а бывает выдающийся. В первом тайме ЦСКА действовал настолько организованно, что «Зенит» элементарно не мог выйти со своей половины поля; разгромно проигрывая в командном движении, гости очень много ошибались, что вылилось в два пропущенных гола, и это им еще повезло.
Работало это так. Все линии ЦСКА располагались очень близко друг к другу, синхронно поднимаясь и опускаясь. Когда «Зенит», устав терять мяч, пробовал выйти из обороны через длинную передачу на Дзюбу, тут как тут оказывался Магнуссон. Он и Набабкин вытягивались высоко, создавая плотность в центре и выигрывая подборы и перехваты. А дальше мяч, как правило, переводился в зону левого полуфланга, где обитал Влашич.
Гончаренко использовал преимущество в «физике». И дело не только в том, что у ЦСКА после еврокубков было на день отдыха больше. Состояние «Зенита» в последние
Это был расчетливый план тренерского штаба ЦСКА: команда свежее соперника, и это надо использовать. Сработал и эффект неожиданности — гости, попав под каток, не могли прийти в себя. Маркизио потерял мяч, оказавшись под прессингом двоих оппонентов, и выиграл всего 18% единоборств, что для опорника — катастрофа. Провалила матч и другая звезда — Иванович (17%), на зону которого ЦСКА больше всего давил.
Гончаренко явно скромничает, когда говорит, что его команда качественно провела первый тайм. На мой взгляд, это был
Впрочем, великолепие рождает и вопрос — почему так нельзя играть всегда?
И не только этого.
Сравните это с работой Гончаренко, который, без преувеличения, в каждом матче придумывает
Первый тайм — торжество тренерской мысли. А во втором ЦСКА ожидаемо сыграл по счету: делал все то же самое, только на своей половине поля. В результате «Зенит» создал только один
|Виктор Гончаренко
|Сергей Семак
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)