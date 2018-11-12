Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.11
Севилья2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
11.11
Ворскла0
Шахтер Д2
Футбол. Зарубежный
11.11
Милан0
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
11.11
Сельта2
Реал4
Футбол. Зарубежный
11.11
Монако0
ПСЖ4
Все события
Фоторепортажи
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
26Первый день Ари в сборной. И особенный подарок от Газинского
20:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Огонь в Тарасовке: как представили Кононова

На базе «Спартака» состоялось представление нового главного тренера красно-белых Олега Кононова. 52-летний специалист отвечал на вопросы журналистов вместе с вице-президентом клуба Наилем Измайловым и генеральным директором Сергеем Родионовым.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Олег Георгиевич, вы уже говорили, что готовы к прессу, который всегда преследует тренером «Спартака», — первый вопрос Кононову. — Тем не менее — вы точно отдаете себе отчет в том, какое давление сейчас обрушится на вас? И когда трибуны начнут скандировать «Вместе! Вперед! Олег Кононов!»?

— «Спартак» идет только 9-м… Для меня главное, чтобы болельщики скандировали «Спартак»! и как можно больше фамилий наших футболистов, были благодарны за игру и результат. Что касается давления, то я в футболе с 18 лет, прошел все стадии, начиная с юношеских команд: родился в Курсе, играл во 2-й лиге, мечтал стать тренером и этого добился. И прекрасно знаком с давлением, они есть везде и всегда. Прекрасно осознаю, какое оно в «Спартаке», страха и сомнений при принятии решения у меня не было — только волнение.

— Когда состоялись первые контакты с Кононовым?

Родионов: — О конкретном дне говорить не буду — это некорректно.

Измайлов: — До увольнения Карреры разговоры о новом тренере точно не велись.

Фоторепортаж
Кононов победил и попрощался с болельщиками

— Что при вас станет с составом и тяжело ли начинать работать в таких условиях? — вопрос Кононову.

— Сейчас пауза до 15 ноября, потом начинаем работать. Период важный — объясню команде принципы, познакомимся, такой график все знаком, так что нормально. Верю в каждого игрока, буду беседовать со всеми.

— Видите ли вы в составе Глушакова и Ещенко?

— Да. Буду, повторю, беседовать с каждым — в том числе и с ними.

— Как, по-вашему, должна проходить трансферная кампания?

— Пока не буду говорить на эту тему. Главное, делать свое дело. А после сезона с позволения руководства поговорим.

— Тогда такой же вопрос господину Измайлову?

— Переадресую Сергею Юрьевичу — он расскажет о внутриклубных регламентах.

Наиль Измайлов | Источник: Спорт-Экспресс

Родионов: — У Олега Георгиевича есть этот регламент, там все прописано и все понятно.

— А как, в таком случае, клуб в последние годы влиял на этот процесс.

Родионов: — Последний футболист, который зашел в клуб по нашей инициативе — вратарь Селихов.

— Почему выбор руководства пал именно на Кононова, ведь еще были контакты с Карпиным? И чем хуже Леонарду Жардим?

Родионов: — Олег Георгиевич долго работает тренером — Белоруссия, Молдавия, Украина, ФК «Краснодар» — везде он прививал зрелищный стиль, атакующий футбол плюс у него большой опыт. На этом основании и сделан выбор.

Измайлов: — Мы вели переговоры с несколькими кандидатами, российскими и иностранными, когда они закончились подписали Кононова.

— А какую одну главную черту выделите у этого специалиста?

Родионов: — Одной нет, есть комплекс. Но, прежде всего, игра его бывших команд.

Читайте также
Уволенного Карреру заподозрили в отмывании денег в «Спартаке»

— «Монако» Жардима выглядел хуже?

Измайлов: — Повторю, было несколько кандидатов, говорить обо всех сейчас неуместно.

— А что скажете об информации, согласно которой агенты Трабукки и Гурцкая за последние годы получили 20−25 миллионов евро в качестве агентских?

Измайлов: — Это коммерческая тайна — наши расходы и доходы. Их роли в селекции? Ну вам же это известнее.

— Будет ли играть какую-то роль в этом ваш агент Вадим Шаблий? — вопрос Кононову.

— У меня нет агента. Шаблий мой знакомый, не более.

Последовал вопрос Измайлову:

— Как решить ситуацию с отношением болельщиков к Глушакову?

— Реакция трибун основана на недостоверной информации, которой много в последнее время. Будем работать над этим.

— Останется ли Денис капитаном?

Кононов: — Первое, что нужно сделать — познакомиться. И второе — всегда давал возможность выбирать капитана самим футболистам.

Сергей Родионов | Источник: Спорт-Экспресс

— По какой схеме планируете играть?

— 4−3−3 — одна из любимых, но все зависит от футболистов, их качеств и уровня. Могу сказать, что тренировочный процесс будет подчинен и тому, чтобы определить расстановку. Нужно объяснить принципы игры, которые состоят из баланса атаки и обороны.

— Какие задачи будут поставлены перед Кононовым?

Измайлов: — Они не меняются с приходом другого тренера: выход в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в четвертьфинал Лиги Европы.

— Будет ли в клубе спортивный директор?

Читайте также
Валерий Рейнгольд: Кто дал право Федуну издеваться над «Спартаком»?

Родионов: — Такая должность упразднена. Рассмотрим ее восстановление на совете директоров.

— Почему упразднена?

Измайлов: — Реструктуризация — но, возможно, вновь появится.

— Кто первым произнес фамилию Кононов?

Измайлов: — Решение коллегиальное. Чем я рискую? Мы с Родионовым рискуем тем же, что и тренер — должностями.

Родионов: — Хочу ли уйти? Я пытался. Но сейчас я в «Спартаке» и работу мою оценивает совет директоров.

— Вы общались с Федуном? — спросили Кононова.

— Конечно же, общался. Впечатление — крайне положительное. Что говорил владелец? Леонид Арнольдович сам расскажет.

— Дорого ли обошелся Кононов «Спартаку»? Верно ли, что в 500 тысяч евро?

Измайлов: — Это корректно, когда берешь тренера с действующим контрактом и платишь определенную сумму. Между клубами есть договоренность. Размер? Коммерческая тайна.

Источник: Спорт-Экспресс

— Не опасаетесь, что Глушаков будет плести заговоры против вас? — вопрос Кононову.

— Для меня главное — реальность, которая происходит каждый день в работе с игроками. Должен быть контакт между тренером и футболистом, если он пропадает — то это вина тренера. Всегда так считал и продолжаю считать.

— Как решить вопрос конфликта с трибунами?

— Только путем общения и диалога. Я готов к этому. Никогда ни у кого не возникало проблем с тем, чтобы встретиться со мной за пять лет работы на должности вице-президента.

Фоторепортаж
Массимо улетел. Невероятное прощание

— Что случилось с чемпионским «Спартаком»?

Измайлов: — Слишком много факторов, которые оказывают влияние, не думаю, что нужно все перечислять. В чем моя ошибка? Их много — знаю их, и исправляю.

Родионов: — Чемпионский сезон прошел почти без проблем, но испытание медными трубами оказалось сложным, в том числе, и для менеджмента. Сейчас очень сложный момент.

— В чем феномен Карреры?

Родионов: — 16 лет «Спартак» не был чемпионом, это и дало такой эффект любви болельщиков. Но титулы берет не один человек, а все вместе — команда, тренер, руководство. Плюс важен микроклимат.

— Каковы перспективы Романа Еременко?

Измайлов: — До зимней паузы клуб может решить вопросы по условиям его контракта.

— Вы воспитывались на «Спартаке» Бескова? — поинтересовались у Кононова.

— Да, считаю его самым лучшим тренером — как и Романцева. С детства болею за «Спартак». Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере. Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь. Романцев в качестве тренера-консультанта? Конечно, буду рад, если Олег Иванович будет приезжать в Тарасовку. То же самое могу сказать про многих других ветеранов.

— По чьему решению под новостью об увольнении Карреры на официальном сайте «Спартака» размещена фотография стадиона? И кто придумал представить Кононова роликом с аренами, где он ранее работал?

Во время загрузки произошла ошибка.

Измайлов: — Небольшой экскурс в историю: решение об уходе Карреры было принято рано утром 22 октября, затем мне нужно было приехать в Тарасовку, объявить все. Массимо попрощался с командой, это вышло очень тепло, я пригласил его на один из домашних матчей, чтобы попрощаться с болельщиками. А фото… Видимо, просто возникли технические проблемы — не нашли удачный снимок.

— Массимо не фотогеничен?

— Наоборот, слишком. Что касается представления Кононова, то вы слишком хорошо обо мне думаете — стараюсь работать 24 часа в сутки, но успеть абсолютно все не могу. Есть ответственные сотрудники на всех направлениях, они делают свою работу хорошо. Я так считаю.

— Как относитесь к репутации слишком мягкого тренера? — вновь обратились к Кононову.

— Ни один футболист мне такого никогда не говорил. То, что веду себя достаточно спокойно на бровке, еще ни о чем не говорит. Тренер может быть эмоциональным или нет, но он всегда должен быть требовательным. И я — требовательный.

Читайте также
«Глушаков очень плох. На Кутепова не могу смотреть без слёз»

— Можно ли считать, что, не применив к Глушакову санкции за лайки, клуб тогда не поддержал главного тренера?

Родионов: — Есть определенная процедура. Тренер подает служебную записку о переводе человека в ту или иную команду — в дубль, например. Но в контракте нет пункта о наказании за лайки — нельзя за это оштрафовать.

Измайлов: — Мы прилагали все усилия для поддержки главного тренера. Она осуществлялась всеми возможными способами: общением с игроками, совместными совещаниями, участием до определенной степени в тренировочном процессе. В клубе все регламентировано контрактами и регламентами. Главный тренер — большой менеджер, но он не вправе нарушать соглашения. За лайки наказать нельзя, договор этого не предусматривает. И да — я поддерживал Карреру.

— Считаете ли Глушакова «токсичным» футболистом? Его новый трехлетний контракт — ошибка руководства?

Родионов: — Глушаков является футболистом ФК «Спартак». По статистике при нем большинство матчей не проигрывается, без него — наоборот. Решение о контракте принималось на фоне победы в чемпионате, его вклад в титул высок — как и любого другого. И лично я считаю, что Денис не сказал своего последнего слова в футболе. Хотя может играть гораздо лучше, чем сейчас.

Вячеслав Короткин из Тарасовки.

Олег Кононов возглавил «Спартак»
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продолжение дикой истории из Бразилии. Просто фильм ужасов
Роналдинью промотал все свое состояние и остался без паспорта
Сборная России начала подготовку к матчам против немцев и шведов
В чем сила этого ЦСКА: как Гончаренко обыграл «Зенит»
Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной вместо Дзюбы
«Единственный и неповторимый»: «Зенит» — об Аршавине (фото)
Антонио Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»
Ибрагимович и Руни вошли в символическую сборной сезона в MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь