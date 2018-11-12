Огонь в Тарасовке: как представили Кононова
На базе «Спартака» состоялось представление нового главного тренера
На базе «Спартака» состоялось представление нового главного тренера
— Олег Георгиевич, вы уже говорили, что готовы к прессу, который всегда преследует тренером «Спартака», — первый вопрос Кононову. — Тем не менее — вы точно отдаете себе отчет в том, какое давление сейчас обрушится на вас? И когда трибуны начнут скандировать «Вместе! Вперед! Олег Кононов!»?
— «Спартак» идет только 9-м… Для меня главное, чтобы болельщики скандировали «Спартак»! и как можно больше фамилий наших футболистов, были благодарны за игру и результат. Что касается давления, то я в футболе с 18 лет, прошел все стадии, начиная с юношеских команд: родился в Курсе, играл во 2-й лиге, мечтал стать тренером и этого добился. И прекрасно знаком с давлением, они есть везде и всегда. Прекрасно осознаю, какое оно в «Спартаке», страха и сомнений при принятии решения у меня не было — только волнение.
— Когда состоялись первые контакты с Кононовым?
Родионов: — О конкретном дне говорить не буду — это некорректно.
Измайлов: — До увольнения Карреры разговоры о новом тренере точно не велись.
— Что при вас станет с составом и тяжело ли начинать работать в таких условиях? — вопрос Кононову.
— Сейчас пауза до 15 ноября, потом начинаем работать. Период важный — объясню команде принципы, познакомимся, такой график все знаком, так что нормально. Верю в каждого игрока, буду беседовать со всеми.
— Видите ли вы в составе Глушакова и Ещенко?
— Да. Буду, повторю, беседовать с каждым — в том числе и с ними.
— Как,
— Пока не буду говорить на эту тему. Главное, делать свое дело. А после сезона с позволения руководства поговорим.
— Тогда такой же вопрос господину Измайлову?
— Переадресую Сергею Юрьевичу — он расскажет о внутриклубных регламентах.
Родионов: — У Олега Георгиевича есть этот регламент, там все прописано и все понятно.
— А как, в таком случае, клуб в последние годы влиял на этот процесс.
Родионов: — Последний футболист, который зашел в клуб по нашей инициативе — вратарь Селихов.
— Почему выбор руководства пал именно на Кононова, ведь еще были контакты с Карпиным? И чем хуже Леонарду Жардим?
Родионов: — Олег Георгиевич долго работает тренером — Белоруссия, Молдавия, Украина, ФК «Краснодар» — везде он прививал зрелищный стиль, атакующий футбол плюс у него большой опыт. На этом основании и сделан выбор.
Измайлов: — Мы вели переговоры с несколькими кандидатами, российскими и иностранными, когда они закончились подписали Кононова.
— А какую одну главную черту выделите у этого специалиста?
Родионов: — Одной нет, есть комплекс. Но, прежде всего, игра его бывших команд.
— «Монако» Жардима выглядел хуже?
Измайлов: — Повторю, было несколько кандидатов, говорить обо всех сейчас неуместно.
— А что скажете об информации, согласно которой агенты Трабукки и Гурцкая за последние годы получили 20−25 миллионов евро в качестве агентских?
Измайлов: — Это коммерческая тайна — наши расходы и доходы. Их роли в селекции? Ну вам же это известнее.
— Будет ли играть
— У меня нет агента. Шаблий мой знакомый, не более.
Последовал вопрос Измайлову:
— Как решить ситуацию с отношением болельщиков к Глушакову?
— Реакция трибун основана на недостоверной информации, которой много в последнее время. Будем работать над этим.
— Останется ли Денис капитаном?
Кононов: — Первое, что нужно сделать — познакомиться. И второе — всегда давал возможность выбирать капитана самим футболистам.
— По какой схеме планируете играть?
— 4−3−3 — одна из любимых, но все зависит от футболистов, их качеств и уровня. Могу сказать, что тренировочный процесс будет подчинен и тому, чтобы определить расстановку. Нужно объяснить принципы игры, которые состоят из баланса атаки и обороны.
— Какие задачи будут поставлены перед Кононовым?
Измайлов: — Они не меняются с приходом другого тренера: выход в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в четвертьфинал Лиги Европы.
— Будет ли в клубе спортивный директор?
Родионов: — Такая должность упразднена. Рассмотрим ее восстановление на совете директоров.
— Почему упразднена?
Измайлов: — Реструктуризация — но, возможно, вновь появится.
— Кто первым произнес фамилию Кононов?
Измайлов: — Решение коллегиальное. Чем я рискую? Мы с Родионовым рискуем тем же, что и тренер — должностями.
Родионов: — Хочу ли уйти? Я пытался. Но сейчас я в «Спартаке» и работу мою оценивает совет директоров.
— Вы общались с Федуном? — спросили Кононова.
— Конечно же, общался. Впечатление — крайне положительное. Что говорил владелец? Леонид Арнольдович сам расскажет.
— Дорого ли обошелся Кононов «Спартаку»? Верно ли, что в 500 тысяч евро?
Измайлов: — Это корректно, когда берешь тренера с действующим контрактом и платишь определенную сумму. Между клубами есть договоренность. Размер? Коммерческая тайна.
— Не опасаетесь, что Глушаков будет плести заговоры против вас? — вопрос Кононову.
— Для меня главное — реальность, которая происходит каждый день в работе с игроками. Должен быть контакт между тренером и футболистом, если он пропадает — то это вина тренера. Всегда так считал и продолжаю считать.
— Как решить вопрос конфликта с трибунами?
— Только путем общения и диалога. Я готов к этому. Никогда ни у кого не возникало проблем с тем, чтобы встретиться со мной за пять лет работы на должности
— Что случилось с чемпионским «Спартаком»?
Измайлов: — Слишком много факторов, которые оказывают влияние, не думаю, что нужно все перечислять. В чем моя ошибка? Их много — знаю их, и исправляю.
Родионов: — Чемпионский сезон прошел почти без проблем, но испытание медными трубами оказалось сложным, в том числе, и для менеджмента. Сейчас очень сложный момент.
— В чем феномен Карреры?
Родионов: — 16 лет «Спартак» не был чемпионом, это и дало такой эффект любви болельщиков. Но титулы берет не один человек, а все вместе — команда, тренер, руководство. Плюс важен микроклимат.
— Каковы перспективы Романа Еременко?
Измайлов: — До зимней паузы клуб может решить вопросы по условиям его контракта.
— Вы воспитывались на «Спартаке» Бескова? — поинтересовались у Кононова.
— Да, считаю его самым лучшим тренером — как и Романцева. С детства болею за «Спартак». Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере. Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь. Романцев в качестве
— По чьему решению под новостью об увольнении Карреры на официальном сайте «Спартака» размещена фотография стадиона? И кто придумал представить Кононова роликом с аренами, где он ранее работал?
Измайлов: — Небольшой экскурс в историю: решение об уходе Карреры было принято рано утром 22 октября, затем мне нужно было приехать в Тарасовку, объявить все. Массимо попрощался с командой, это вышло очень тепло, я пригласил его на один из домашних матчей, чтобы попрощаться с болельщиками. А фото… Видимо, просто возникли технические проблемы — не нашли удачный снимок.
— Массимо не фотогеничен?
— Наоборот, слишком. Что касается представления Кононова, то вы слишком хорошо обо мне думаете — стараюсь работать 24 часа в сутки, но успеть абсолютно все не могу. Есть ответственные сотрудники на всех направлениях, они делают свою работу хорошо. Я так считаю.
— Как относитесь к репутации слишком мягкого тренера? — вновь обратились к Кононову.
— Ни один футболист мне такого никогда не говорил. То, что веду себя достаточно спокойно на бровке, еще ни о чем не говорит. Тренер может быть эмоциональным или нет, но он всегда должен быть требовательным. И я — требовательный.
— Можно ли считать, что, не применив к Глушакову санкции за лайки, клуб тогда не поддержал главного тренера?
Родионов: — Есть определенная процедура. Тренер подает служебную записку о переводе человека в ту или иную команду — в дубль, например. Но в контракте нет пункта о наказании за лайки — нельзя за это оштрафовать.
Измайлов: — Мы прилагали все усилия для поддержки главного тренера. Она осуществлялась всеми возможными способами: общением с игроками, совместными совещаниями, участием до определенной степени в тренировочном процессе. В клубе все регламентировано контрактами и регламентами. Главный тренер — большой менеджер, но он не вправе нарушать соглашения. За лайки наказать нельзя, договор этого не предусматривает. И да — я поддерживал Карреру.
— Считаете ли Глушакова «токсичным» футболистом? Его новый трехлетний контракт — ошибка руководства?
Родионов: — Глушаков является футболистом ФК «Спартак». По статистике при нем большинство матчей не проигрывается, без него — наоборот. Решение о контракте принималось на фоне победы в чемпионате, его вклад в титул высок — как и любого другого. И лично я считаю, что Денис не сказал своего последнего слова в футболе. Хотя может играть гораздо лучше, чем сейчас.
Вячеслав Короткин из Тарасовки.