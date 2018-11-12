Огонь в Тарасовке: как представили Кононова

Источник: Спорт-Экспресс

— Олег Георгиевич, вы уже говорили, что готовы к прессу, который всегда преследует тренером «Спартака», — первый вопрос Кононову. — Тем не менее — вы точно отдаете себе отчет в том, какое давление сейчас обрушится на вас? И когда трибуны начнут скандировать «Вместе! Вперед! Олег Кононов!»?

— «Спартак» идет только 9-м… Для меня главное, чтобы болельщики скандировали «Спартак»! и как можно больше фамилий наших футболистов, были благодарны за игру и результат. Что касается давления, то я в футболе с 18 лет, прошел все стадии, начиная с юношеских команд: родился в Курсе, играл во 2-й лиге, мечтал стать тренером и этого добился. И прекрасно знаком с давлением, они есть везде и всегда. Прекрасно осознаю, какое оно в «Спартаке», страха и сомнений при принятии решения у меня не было — только волнение.

— Когда состоялись первые контакты с Кононовым?

Родионов: — О конкретном дне говорить не буду — это некорректно.

Измайлов: — До увольнения Карреры разговоры о новом тренере точно не велись.

Фоторепортаж Кононов победил и попрощался с болельщиками

— Что при вас станет с составом и тяжело ли начинать работать в таких условиях? — вопрос Кононову.

— Сейчас пауза до 15 ноября, потом начинаем работать. Период важный — объясню команде принципы, познакомимся, такой график все знаком, так что нормально. Верю в каждого игрока, буду беседовать со всеми.

— Видите ли вы в составе Глушакова и Ещенко?

— Да. Буду, повторю, беседовать с каждым — в том числе и с ними.

— Как, по-вашему, должна проходить трансферная кампания?

— Пока не буду говорить на эту тему. Главное, делать свое дело. А после сезона с позволения руководства поговорим.

— Тогда такой же вопрос господину Измайлову?

— Переадресую Сергею Юрьевичу — он расскажет о внутриклубных регламентах.

Наиль Измайлов | Источник: Спорт-Экспресс

Родионов: — У Олега Георгиевича есть этот регламент, там все прописано и все понятно.

— А как, в таком случае, клуб в последние годы влиял на этот процесс.

Родионов: — Последний футболист, который зашел в клуб по нашей инициативе — вратарь Селихов.

— Почему выбор руководства пал именно на Кононова, ведь еще были контакты с Карпиным? И чем хуже Леонарду Жардим?

Родионов: — Олег Георгиевич долго работает тренером — Белоруссия, Молдавия, Украина, ФК «Краснодар» — везде он прививал зрелищный стиль, атакующий футбол плюс у него большой опыт. На этом основании и сделан выбор.

Измайлов: — Мы вели переговоры с несколькими кандидатами, российскими и иностранными, когда они закончились подписали Кононова.

— А какую одну главную черту выделите у этого специалиста?

Родионов: — Одной нет, есть комплекс. Но, прежде всего, игра его бывших команд.

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— «Монако» Жардима выглядел хуже?

Измайлов: — Повторю, было несколько кандидатов, говорить обо всех сейчас неуместно.

— А что скажете об информации, согласно которой агенты Трабукки и Гурцкая за последние годы получили 20−25 миллионов евро в качестве агентских?

Измайлов: — Это коммерческая тайна — наши расходы и доходы. Их роли в селекции? Ну вам же это известнее.

— Будет ли играть какую-то роль в этом ваш агент Вадим Шаблий? — вопрос Кононову.

— У меня нет агента. Шаблий мой знакомый, не более.

Последовал вопрос Измайлову:

— Как решить ситуацию с отношением болельщиков к Глушакову?

— Реакция трибун основана на недостоверной информации, которой много в последнее время. Будем работать над этим.

— Останется ли Денис капитаном?

Кононов: — Первое, что нужно сделать — познакомиться. И второе — всегда давал возможность выбирать капитана самим футболистам.

Сергей Родионов | Источник: Спорт-Экспресс

— По какой схеме планируете играть?

— 4−3−3 — одна из любимых, но все зависит от футболистов, их качеств и уровня. Могу сказать, что тренировочный процесс будет подчинен и тому, чтобы определить расстановку. Нужно объяснить принципы игры, которые состоят из баланса атаки и обороны.

— Какие задачи будут поставлены перед Кононовым?

Измайлов: — Они не меняются с приходом другого тренера: выход в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в четвертьфинал Лиги Европы.

— Будет ли в клубе спортивный директор?

Родионов: — Такая должность упразднена. Рассмотрим ее восстановление на совете директоров.

— Почему упразднена?

Измайлов: — Реструктуризация — но, возможно, вновь появится.

— Кто первым произнес фамилию Кононов?

Измайлов: — Решение коллегиальное. Чем я рискую? Мы с Родионовым рискуем тем же, что и тренер — должностями.

Родионов: — Хочу ли уйти? Я пытался. Но сейчас я в «Спартаке» и работу мою оценивает совет директоров.

— Вы общались с Федуном? — спросили Кононова.

— Конечно же, общался. Впечатление — крайне положительное. Что говорил владелец? Леонид Арнольдович сам расскажет.

— Дорого ли обошелся Кононов «Спартаку»? Верно ли, что в 500 тысяч евро?

Измайлов: — Это корректно, когда берешь тренера с действующим контрактом и платишь определенную сумму. Между клубами есть договоренность. Размер? Коммерческая тайна.

Источник: Спорт-Экспресс

— Не опасаетесь, что Глушаков будет плести заговоры против вас? — вопрос Кононову.

— Для меня главное — реальность, которая происходит каждый день в работе с игроками. Должен быть контакт между тренером и футболистом, если он пропадает — то это вина тренера. Всегда так считал и продолжаю считать.

— Как решить вопрос конфликта с трибунами?

— Только путем общения и диалога. Я готов к этому. Никогда ни у кого не возникало проблем с тем, чтобы встретиться со мной за пять лет работы на должности вице-президента.

— Что случилось с чемпионским «Спартаком»?

Измайлов: — Слишком много факторов, которые оказывают влияние, не думаю, что нужно все перечислять. В чем моя ошибка? Их много — знаю их, и исправляю.

Родионов: — Чемпионский сезон прошел почти без проблем, но испытание медными трубами оказалось сложным, в том числе, и для менеджмента. Сейчас очень сложный момент.

— В чем феномен Карреры?

Родионов: — 16 лет «Спартак» не был чемпионом, это и дало такой эффект любви болельщиков. Но титулы берет не один человек, а все вместе — команда, тренер, руководство. Плюс важен микроклимат.

— Каковы перспективы Романа Еременко?

Измайлов: — До зимней паузы клуб может решить вопросы по условиям его контракта.

— Вы воспитывались на «Спартаке» Бескова? — поинтересовались у Кононова.

— Да, считаю его самым лучшим тренером — как и Романцева. С детства болею за «Спартак». Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере. Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь. Романцев в качестве тренера-консультанта? Конечно, буду рад, если Олег Иванович будет приезжать в Тарасовку. То же самое могу сказать про многих других ветеранов.

— По чьему решению под новостью об увольнении Карреры на официальном сайте «Спартака» размещена фотография стадиона? И кто придумал представить Кононова роликом с аренами, где он ранее работал?

Измайлов: — Небольшой экскурс в историю: решение об уходе Карреры было принято рано утром 22 октября, затем мне нужно было приехать в Тарасовку, объявить все. Массимо попрощался с командой, это вышло очень тепло, я пригласил его на один из домашних матчей, чтобы попрощаться с болельщиками. А фото… Видимо, просто возникли технические проблемы — не нашли удачный снимок.

— Массимо не фотогеничен?

— Наоборот, слишком. Что касается представления Кононова, то вы слишком хорошо обо мне думаете — стараюсь работать 24 часа в сутки, но успеть абсолютно все не могу. Есть ответственные сотрудники на всех направлениях, они делают свою работу хорошо. Я так считаю.

— Как относитесь к репутации слишком мягкого тренера? — вновь обратились к Кононову.

— Ни один футболист мне такого никогда не говорил. То, что веду себя достаточно спокойно на бровке, еще ни о чем не говорит. Тренер может быть эмоциональным или нет, но он всегда должен быть требовательным. И я — требовательный.

— Можно ли считать, что, не применив к Глушакову санкции за лайки, клуб тогда не поддержал главного тренера?

Родионов: — Есть определенная процедура. Тренер подает служебную записку о переводе человека в ту или иную команду — в дубль, например. Но в контракте нет пункта о наказании за лайки — нельзя за это оштрафовать.

Измайлов: — Мы прилагали все усилия для поддержки главного тренера. Она осуществлялась всеми возможными способами: общением с игроками, совместными совещаниями, участием до определенной степени в тренировочном процессе. В клубе все регламентировано контрактами и регламентами. Главный тренер — большой менеджер, но он не вправе нарушать соглашения. За лайки наказать нельзя, договор этого не предусматривает. И да — я поддерживал Карреру.

— Считаете ли Глушакова «токсичным» футболистом? Его новый трехлетний контракт — ошибка руководства?

Родионов: — Глушаков является футболистом ФК «Спартак». По статистике при нем большинство матчей не проигрывается, без него — наоборот. Решение о контракте принималось на фоне победы в чемпионате, его вклад в титул высок — как и любого другого. И лично я считаю, что Денис не сказал своего последнего слова в футболе. Хотя может играть гораздо лучше, чем сейчас.