Геннадий Орлов: Следователь сказал мне, что Кокорин и Мамаев обязательно получат срок

— Сейчас говорят, что их оставляют в тюрьме до 8 декабря. Кокорин четыре месяца не тренируется и вообще не двигается. Конечно, у него растренированность, его мышцы не в работе, дыхание, бегать надо, — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live». — С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я вчера был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал мне: «Нет-нет, они обязательно срок получат». Поэтому надежд (на оправдательный приговор или условный срок — прим. «СЭ») мало. Хотя «Зенит», конечно, должен биться за справедливое расследование. Раньше футболистов в таких ситуациях «отмазывали», теперь такого не будет.