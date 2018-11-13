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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Следователь сказал мне, что Кокорин и Мамаев обязательно получат срок

Спортивный комментатор Геннадий Орлов — о деле форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его данным, футболисты получат тюремный срок.

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— Сейчас говорят, что их оставляют в тюрьме до 8 декабря. Кокорин четыре месяца не тренируется и вообще не двигается. Конечно, у него растренированность, его мышцы не в работе, дыхание, бегать надо, — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live». — С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я вчера был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал мне: «Нет-нет, они обязательно срок получат». Поэтому надежд (на оправдательный приговор или условный срок — прим. «СЭ») мало. Хотя «Зенит», конечно, должен биться за справедливое расследование. Раньше футболистов в таких ситуациях «отмазывали», теперь такого не будет.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, как минимум, до 8 декабря. Им инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство».

Мамаеву и Кокорину сократили время тренировок в СИЗО
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9 ноября© Ньюстюб
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