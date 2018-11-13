Сейдахмет переедет в Италию? Гендиректор «Уфы» рассказал о переговорах с европейскими командами

«Почва под слухами об интересе серьезных клубов к Дивееву есть. Есть у нас и другие интересные молодые игроки. Например, у себя в Казахстане молодой нападающий Еркебулан Сейдахмет не просто интересен как игрок, он звезда. Просто пока в РПЛ не получается себя проявить. Не хочу называть фамилии, но по двум игрокам идут определенные переговоры с итальянскими командами. Может так произойти, что зимой нас покинут четыре человека. И россияне есть, и легионеры. Мне все-таки хочется и с легионерами тоже работать. Мы почему и приглашали молодых иностранцев — чтобы они были интересны серьезным командам. Если это европейцы, из Евросоюза, то их и продать легче в Европу, чем россиянина», — сказал Газизов в эфире программы «Футбол России».