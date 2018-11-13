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16:55 (мск), источник: Р-Спорт

Кириченко будет штрафовать футболистов «Уфы» за мат

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский специалист Дмитрий Кириченко, назначенный исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», рассказал, что продолжит в клубе практику штрафов за использование футболистами нецензурной лексики.

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Источник: РИА "Новости"

— Я считаю, что мат — это плохая энергетика. Знаю, что Сергей Богданович (Семак, бывший главный тренер «Уфы») относился к этому строго. Для любого культурного человека — это не очень красиво. Это будет требование. Я сказал ребятам, что будут штрафы за это. Они не будут очень большие, но, кто будет часто это делать, почувствует на себе, — сказал Кириченко в эфире программы «Футбол России».

Кириченко вошел в тренерский штаб уфимцев летом 2018 года и 7 ноября сменил на посту главного тренера Сергея Томарова, который остался в структуре клуба.

Семак работал в Уфе с декабря 2016 по май 2018 года.

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