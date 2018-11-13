Кириченко будет штрафовать футболистов «Уфы» за мат

— Я считаю, что мат — это плохая энергетика. Знаю, что Сергей Богданович (Семак, бывший главный тренер «Уфы») относился к этому строго. Для любого культурного человека — это не очень красиво. Это будет требование. Я сказал ребятам, что будут штрафы за это. Они не будут очень большие, но, кто будет часто это делать, почувствует на себе, — сказал Кириченко в эфире программы «Футбол России».