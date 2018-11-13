Орлов: следователь сказал, что Кокорин и Мамаев получат реальный срок

Сейчас говорят, что их оставляют в тюрьме до 8 декабря. Кокорин четыре месяца не тренируется и вообще не двигается. Конечно, у него растренированность, его мышцы не в работе, дыхание, бегать надо. С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве и встречался с разными людьми, даже со следователем одним, профессионалом. Он сказал мне: «Нет-нет, они обязательно срок получат». Поэтому надежд мало. Хотя «Зенит», конечно, должен биться за справедливое расследование. Раньше футболистов в таких ситуациях «отмазывали», теперь такого не будет.
Две потасовки с участием футболистов произошли в прошлом месяце. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Только статья «Хулиганство» предусматривает до семи лет лишения свободы.