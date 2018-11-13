Чалов признан лучшим игроком 14-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Голосование в социальной сети «ВКонтакте» по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

За нападающего армейцев проголосовали 10 290 пользователей группы — 62,26 процента всех опрошенных. Второе место в голосовании занял форвард «Арсенала» Лука Джорджевич — 1 421 голос (8,6 процента), третье — вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме с 1 397 голосами (8,45 процента).

Напомним, ЦСКА в центральном матче 14-го тура обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Чалов открыл счет в этой встрече.

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