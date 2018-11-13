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17:44 (мск), источник: ТАСС

Игорь Черевченко возглавил тульский «Арсенал»

ТАСС, 13 ноября. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко назначен главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

44-летний специалист сменил на этом посту Олега Кононова, который в понедельник возглавил московский «Спартак».

Помощниками Черевченко будут Игорь Семшов (старший тренер), 7 ноября покинувший пост главного тренера клуба Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Химик» (Новомосковск), а также Вадим Гаранин и Александр Помазун (тренер вратарей).

Футбол
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Тур 15, 25.11.2018, 16:30
Краснодар
-Арсенал Т-

Черевченко в качестве футболиста с московским «Локомотивом» четырежды выиграл Кубок России, становился призером чемпионата России.

Тренерскую карьеру также начал в «Локомотиве», в 2008 году он вошел в тренерский штаб железнодорожников. В сентябре-октябре 2014 года и в мае-июне 2015 года был исполняющим обязанности главного тренера команды, после чего официально возглавил «Локомотив». Под его руководством команда выиграла Кубок России — 2015. Покинул свой пост в августе 2016 года.

В 2017—2018 годах был главным тренером клуба Олимп — Футбольной национальной лиги «Балтика» (Калининград). В сезоне-2017/18 команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате ФНЛ. «Арсенал» занимает 11-е место в таблице чемпионата России с 17 очками.

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