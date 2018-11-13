Игорь Черевченко возглавил тульский «Арсенал»
ТАСС, 13 ноября. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко назначен главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает
ТАСС, 13 ноября. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко назначен главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал». Об этом сообщает
44-летний специалист сменил на этом посту Олега Кононова, который в понедельник возглавил московский «Спартак».
Помощниками Черевченко будут Игорь Семшов (старший тренер), 7 ноября покинувший пост главного тренера клуба Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Химик» (Новомосковск), а также Вадим Гаранин и Александр Помазун (тренер вратарей).
Черевченко в качестве футболиста с московским «Локомотивом» четырежды выиграл Кубок России, становился призером чемпионата России.
Тренерскую карьеру также начал в «Локомотиве», в 2008 году он вошел в тренерский штаб железнодорожников. В
В 2017—2018 годах был главным тренером клуба Олимп — Футбольной национальной лиги «Балтика» (Калининград). В сезоне-2017/18 команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате ФНЛ. «Арсенал» занимает 11-е место в таблице чемпионата России с 17 очками.