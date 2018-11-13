Игорь Черевченко возглавил тульский «Арсенал»

Тренерскую карьеру также начал в «Локомотиве», в 2008 году он вошел в тренерский штаб железнодорожников. В сентябре-октябре 2014 года и в мае-июне 2015 года был исполняющим обязанности главного тренера команды, после чего официально возглавил «Локомотив». Под его руководством команда выиграла Кубок России — 2015. Покинул свой пост в августе 2016 года.