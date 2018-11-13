Декабрь — лучшее время для футбола!

Источник: Спорт-Экспресс

Немного предыстории. По моей информации, в премьер-лиге, промониторив высказывания тренеров в прессе и увидев недовольство специалистов календарем (особенно в этом преуспел Юрий Павлович Семин), решили провести семинар, на котором объяснить нюансы составления расписания.

Дело это непростое и терпению спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, на мобильнике которого установлена мелодия «Как упоительны в России вечера», можно только позавидовать. Дискуссия получилась жаркой, а пропустили ее только Виктор Гончаренко, Сергей Семак, Олег Кононов и Курбан Бердыев.

Почему тренеры задавали вопросы? Посмотрите на график матчей в конце ноября-начале декабря. Действительно, так получается, что время, когда у нас начинается самая настоящая зима, проходят несколько подряд туров чемпионата страны, одна стадия Кубка России, а игры идут через три дня на четвертый.

Возьмем, к примеру, календарь «Локомотива»:

23 ноября — «Локо» — «Урал», премьер-лига

28 ноября — «Локо» — «Галатасарай», Лига чемпионов

2 декабря — «Спартак» — «Локо», премьер-лига

5 декабря — «Локо» — «Рубин», Кубок России

8 декабря — «Локо» — «Оренбург», премьер-лига

11 декабря — «Шальке» — «Локомотив», Лига чемпионов

Итого: 6 встреч за 18 дней. Но хорошо, что только два перелета — в Гельзенкирхен и обратно.

Понятно и недовольство Валерия Карпина, «Ростов» которого оказался в тисках чемпионата и Кубка. Вот график дончан:

25 ноября — «Зенит» — «Ростов», премьер-лига

2 декабря — «Ростов» — ЦСКА, премьер-лига

5 декабря — «Краснодар» — «Ростов», Кубок России

8 декабря — «Крылья Советов» — «Ростов», премьер-лига.

Итого: 4 матча за 13 дней с тремя выездами.

Непростой календарь у всех наших участников еврокубков, за исключением ЦСКА и «Зенита», которые вылетели из национального Кубка — у них на одну игру меньше.

Почему так получилось, почему расписание уплотнилось? Причина — в летнем решении РФС, в соответствии с которым на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка победитель будет выявляться в двухраундовом противостоянии. Но сюрпризы продолжатся в феврале, потому что на 23−24-е числа назначены ответные встречи четвертьфинала. Вот и получается, что в нынешней системе координат ноябрь и декабрь — самое лучшее время для проведения игр. При этом в некоторые города уже придут не просто морозы, а лютые морозы — и с этого сезона ситуации с аномально низкой температурой предусмотрены Медицинским регламентом РФС. В нем, в частности, говорится: «Если температура воздуха ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по Цельсию, Делегат должен запросить согласие от обеих играющих команд на участие в Матче и незамедлительно проинформировать Руководство ПЛ о получении или неполучении такого согласия». Коротко — при «минус 15» и нежелании хотя бы одного клуба выходить на поле, встреча может быть отменена.

Но деваться особо некуда — играть надо. И, по моим данным, после бурной дискуссии все остались при своих — переносить матчи Кубка России просто некуда. А в качестве аргумента можно привести тот факт, что клубы премьер-лиги ведь тоже голосовали за двухраундовый формат четвертьфинала и полуфинала Кубка, чтобы не получилось в итоге решающей игры с вывеской, к примеру, «Тосно» — «Авангард».

И теперь нас ждет увлекательный футбольный марафон!