Декабрь — лучшее время для футбола!
Тренеры атаковали в РПЛ составителей календаря.
Тренеры атаковали в РПЛ составителей календаря.
Немного предыстории. По моей информации, в
Дело это непростое и терпению спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, на мобильнике которого установлена мелодия «Как упоительны в России вечера», можно только позавидовать. Дискуссия получилась жаркой, а пропустили ее только Виктор Гончаренко, Сергей Семак, Олег Кононов и Курбан Бердыев.
Почему тренеры задавали вопросы? Посмотрите на график матчей в конце
Возьмем, к примеру, календарь «Локомотива»:
Понятно и недовольство Валерия Карпина, «Ростов» которого оказался в тисках чемпионата и Кубка. Вот график дончан:
Непростой календарь у всех наших участников еврокубков, за исключением ЦСКА и «Зенита», которые вылетели из национального Кубка — у них на одну игру меньше.
Почему так получилось, почему расписание уплотнилось? Причина — в летнем решении РФС, в соответствии с которым на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка победитель будет выявляться в двухраундовом противостоянии. Но сюрпризы продолжатся в феврале, потому что на 23−24-е числа назначены ответные встречи четвертьфинала. Вот и получается, что в нынешней системе координат ноябрь и декабрь — самое лучшее время для проведения игр. При этом в некоторые города уже придут не просто морозы, а лютые морозы — и с этого сезона ситуации с аномально низкой температурой предусмотрены Медицинским регламентом РФС. В нем, в частности, говорится: «Если температура воздуха ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по Цельсию, Делегат должен запросить согласие от обеих играющих команд на участие в Матче и незамедлительно проинформировать Руководство ПЛ о получении или неполучении такого согласия». Коротко — при «минус 15» и нежелании хотя бы одного клуба выходить на поле, встреча может быть отменена.
Но деваться особо некуда — играть надо. И, по моим данным, после бурной дискуссии все остались при своих — переносить матчи Кубка России просто некуда. А в качестве аргумента можно привести тот факт, что клубы
И теперь нас ждет увлекательный футбольный марафон!
Еще одна новость, о которой говорили в кулуарах собрания в РПЛ. В январе будущего года в Катаре (ориентировочно с 20-го по 30-е) пройдет супертурнир, в котором, по первоначальному плану, планировалось участие «Локо», ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Сейчас, как говорят, армейцы на нем вряд ли выступят, их место предложено «Ростову».