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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Декабрь — лучшее время для футбола!

Тренеры атаковали в РПЛ составителей календаря.

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Источник: Спорт-Экспресс

Немного предыстории. По моей информации, в премьер-лиге, промониторив высказывания тренеров в прессе и увидев недовольство специалистов календарем (особенно в этом преуспел Юрий Павлович Семин), решили провести семинар, на котором объяснить нюансы составления расписания.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 23.11.2018, 20:30
Локомотив
-Урал-

Дело это непростое и терпению спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, на мобильнике которого установлена мелодия «Как упоительны в России вечера», можно только позавидовать. Дискуссия получилась жаркой, а пропустили ее только Виктор Гончаренко, Сергей Семак, Олег Кононов и Курбан Бердыев.

Почему тренеры задавали вопросы? Посмотрите на график матчей в конце ноября-начале декабря. Действительно, так получается, что время, когда у нас начинается самая настоящая зима, проходят несколько подряд туров чемпионата страны, одна стадия Кубка России, а игры идут через три дня на четвертый.

Возьмем, к примеру, календарь «Локомотива»:

  • 23 ноября — «Локо» — «Урал», премьер-лига
  • 28 ноября — «Локо» — «Галатасарай», Лига чемпионов
  • 2 декабря — «Спартак» — «Локо», премьер-лига
  • 5 декабря — «Локо» — «Рубин», Кубок России
  • 8 декабря — «Локо» — «Оренбург», премьер-лига
  • 11 декабря — «Шальке» — «Локомотив», Лига чемпионов
Итого: 6 встреч за 18 дней. Но хорошо, что только два перелета — в Гельзенкирхен и обратно.

Понятно и недовольство Валерия Карпина, «Ростов» которого оказался в тисках чемпионата и Кубка. Вот график дончан:

  • 25 ноября — «Зенит» — «Ростов», премьер-лига
  • 2 декабря — «Ростов» — ЦСКА, премьер-лига
  • 5 декабря — «Краснодар» — «Ростов», Кубок России
  • 8 декабря — «Крылья Советов» — «Ростов», премьер-лига.
Итого: 4 матча за 13 дней с тремя выездами.

Непростой календарь у всех наших участников еврокубков, за исключением ЦСКА и «Зенита», которые вылетели из национального Кубка — у них на одну игру меньше.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 19:00
Зенит
-Ростов-

Почему так получилось, почему расписание уплотнилось? Причина — в летнем решении РФС, в соответствии с которым на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка победитель будет выявляться в двухраундовом противостоянии. Но сюрпризы продолжатся в феврале, потому что на 23−24-е числа назначены ответные встречи четвертьфинала. Вот и получается, что в нынешней системе координат ноябрь и декабрь — самое лучшее время для проведения игр. При этом в некоторые города уже придут не просто морозы, а лютые морозы — и с этого сезона ситуации с аномально низкой температурой предусмотрены Медицинским регламентом РФС. В нем, в частности, говорится: «Если температура воздуха ниже минус 15 градусов или выше 35 градусов по Цельсию, Делегат должен запросить согласие от обеих играющих команд на участие в Матче и незамедлительно проинформировать Руководство ПЛ о получении или неполучении такого согласия». Коротко — при «минус 15» и нежелании хотя бы одного клуба выходить на поле, встреча может быть отменена.

Но деваться особо некуда — играть надо. И, по моим данным, после бурной дискуссии все остались при своих — переносить матчи Кубка России просто некуда. А в качестве аргумента можно привести тот факт, что клубы премьер-лиги ведь тоже голосовали за двухраундовый формат четвертьфинала и полуфинала Кубка, чтобы не получилось в итоге решающей игры с вывеской, к примеру, «Тосно» — «Авангард».

И теперь нас ждет увлекательный футбольный марафон!

Еще одна новость, о которой говорили в кулуарах собрания в РПЛ. В январе будущего года в Катаре (ориентировочно с 20-го по 30-е) пройдет супертурнир, в котором, по первоначальному плану, планировалось участие «Локо», ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Сейчас, как говорят, армейцы на нем вряд ли выступят, их место предложено «Ростову».

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