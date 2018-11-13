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20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Гершкович: Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» — это безобразие

Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович остался недоволен новым тренерским штабом московского «Спартака», в который вошли четверо иностранных специалистов.

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Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

«Я воспринял назначение Кононова в «Спартак» с хорошим настроением, приятно, что наши специалисты наконец-то востребованы и ставка делается на них. Клубы уже набаловались с иностранцами, поигрались в них. Теперь начали грамотнее принимать решение на этот счёт.

Я абсолютно поддерживаю тот факт, что «Спартак» взял отечественного специалиста. Это очень хорошая тенденция. В РПЛ остался всего один иностранный тренер — Божович в «Крыльях Советов». Наш чемпионат идёт в направлении европейских стран. Во Франции, Италии и Испании в большинстве своём работают местные тренеры.

Но тренерский штаб Кононова — это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников — иностранцы. «Спартаку» разве не нужно думать о своём поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта? Это же очень важный момент. Один иностранный помощник — можно, но четыре-пять — это нонсенс", — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кононов: Вообще-то о себе в «Спартаке» я услышал от журналистов
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11:28 (мск)© Ньюстюб
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