Гершкович: Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» — это безобразие

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

«Я воспринял назначение Кононова в «Спартак» с хорошим настроением, приятно, что наши специалисты наконец-то востребованы и ставка делается на них. Клубы уже набаловались с иностранцами, поигрались в них. Теперь начали грамотнее принимать решение на этот счёт.

Я абсолютно поддерживаю тот факт, что «Спартак» взял отечественного специалиста. Это очень хорошая тенденция. В РПЛ остался всего один иностранный тренер — Божович в «Крыльях Советов». Наш чемпионат идёт в направлении европейских стран. Во Франции, Италии и Испании в большинстве своём работают местные тренеры.