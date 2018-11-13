Гершкович: Тренерский штаб Кононова в «Спартаке» — это безобразие
Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович остался недоволен новым тренерским штабом московского «Спартака», в который вошли четверо иностранных специалистов.
Руководитель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович остался недоволен новым тренерским штабом московского «Спартака», в который вошли четверо иностранных специалистов.
«Я воспринял назначение Кононова в «Спартак» с хорошим настроением, приятно, что наши специалисты
Я абсолютно поддерживаю тот факт, что «Спартак» взял отечественного специалиста. Это очень хорошая тенденция. В РПЛ остался всего один иностранный тренер — Божович в «Крыльях Советов». Наш чемпионат идёт в направлении европейских стран. Во Франции, Италии и Испании в большинстве своём работают местные тренеры.
Но тренерский штаб Кононова — это безобразие, ведь там четыре из пяти помощников — иностранцы. «Спартаку» разве не нужно думать о своём поколении тренеров, которые могли бы работать в штабе Кононова и набираться опыта? Это же очень важный момент. Один иностранный помощник — можно, но