«Крыльев Советов»: Клубы имеют немало вопросов по проведению матчей РПЛ в понедельник

«Много вопросов по понедельнику — когда команды играют в этот день, то очень маленькая посещаемость, теряется до 30% доходов за матч. Но в то же время, есть вопрос, как исправить ситуацию, если команда играет в Лиге Европы где-то в Португалии, и пока она доберется до дома, будет практически воскресенье. И играть со второго дня на третий сложно. Кто играет в Лиге Европы, хотел бы играть с третьего дня на четвертый», — сказал Шикунов.