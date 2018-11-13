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19:58 (мск), источник: ТАСС

«Крыльев Советов»: Клубы имеют немало вопросов по проведению матчей РПЛ в понедельник

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на встрече с руководством премьер-лиги высказали немало вопросов по проведению матчей чемпионата России по футболу по понедельникам. Об этом ТАСС рассказал директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

В понедельник главные тренеры и руководители клубов премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством лиги и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены РПЛ.

В частности, речь шла по ключевым вопросам формирования календаря чемпионата.

«Много вопросов по понедельнику — когда команды играют в этот день, то очень маленькая посещаемость, теряется до 30% доходов за матч. Но в то же время, есть вопрос, как исправить ситуацию, если команда играет в Лиге Европы где-то в Португалии, и пока она доберется до дома, будет практически воскресенье. И играть со второго дня на третий сложно. Кто играет в Лиге Европы, хотел бы играть с третьего дня на четвертый», — сказал Шикунов.

По его словам, достигнута договоренность о том, чтобы представители клубов, включая главных тренеров, могли встречаться с руководством РПЛ раз в три месяца.

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