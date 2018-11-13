«Крыльев Советов»: Клубы имеют немало вопросов по проведению матчей РПЛ в понедельник
МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской
МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской
В понедельник главные тренеры и руководители клубов
В частности, речь шла по ключевым вопросам формирования календаря чемпионата.
«Много вопросов по понедельнику — когда команды играют в этот день, то очень маленькая посещаемость, теряется до 30% доходов за матч. Но в то же время, есть вопрос, как исправить ситуацию, если команда играет в Лиге Европы
По его словам, достигнута договоренность о том, чтобы представители клубов, включая главных тренеров, могли встречаться с руководством РПЛ раз в три месяца.