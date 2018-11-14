Аджоев: Тульский «Арсенал» получил отступные за уход Кононова

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Кононов возглавлял «Арсенал» с июня 2018 года, подписав с тульским клубом контракт до конца текущего сезона. После ухода Кононова новым главным тренером «оружейников» во вторник стал Игорь Черевченко.

«Стоит отдать должное Олегу Георгиевичу, который сам пришел и рассказал, что руководство “Спартака” предложило ему возглавить команду. Кононов попросил его отпустить. После нашего разговора начался процесс переговоров между клубами и поиск нового тренерского штаба. Мы получили определенную сумму отступных за расторжение контракта по ходу сезона. Сколько она составила, говорить не буду, так как это коммерческая тайна», — приводит слова Аджоева официальный сайт «Арсенала».

Также Аджоев отметил, что вся история со сменой тренера и переговорами со «Спартаком» никак не повлияла на игроков «Арсенала», ведь они играют не за тренера или президента, а за Тулу и болельщиков.

«В нашей команде все футболисты профессионалы своего дела. Я лично приезжал и общался с ними на эту тему. Ребята выполняли все требования тренерского штаба и, если мы посмотрим на результаты, то существенно эта шумиха вокруг главного тренера никак не повлияла на коллектив. Отдельно хочу подчеркнуть: игроки “Арсенала” играют не за тренера, руководство или еще кого-то, они выходят на поле и бьются за Тулу и наших болельщиков», — сказал президент клуба.

Аджоев выразил надежду на то, что тульский «Арсенал» с Черевченко сможет показать достойный результат в чемпионате России.

«Черевченко довольно долго и успешно работал в столичном “Локомотиве”, после длительного перерыва привел команду к победе в Кубке России. Будучи тренером калининградской “Балтики”, Черевченко спас клуб от вылета во второй дивизион, а в следующем сезоне остановился с балтийцами в шаге от зоны стыковых матчей (за право играть в элите)», — заявил он.