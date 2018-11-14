Полиция вмешалась в конфликт между женой Мамаева и «Краснодаром»
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Жену полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пустили на базу за машиной футболиста только после того как она вызвала полицию, сообщает «СЭ».
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Жену полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пустили на базу за машиной футболиста только после того как она вызвала полицию, сообщает «СЭ».
«Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота, — сказала Алана Мамаева. — И когда адвокат вызвал полицию и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, и не ругались. Проехали на территорию. Машина, какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил. До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину, мне сказали: “Хи-хи,
Сейчас полузащитник «Краснодара» вместе со своим приятелем Александром Кокориным из «Зенита» находится в СИЗО.
Две потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.
«Краснодар» ранее выразил надежду на скорое расторжение контракта с Мамаевым.