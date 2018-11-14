Полиция вмешалась в конфликт между женой Мамаева и «Краснодаром»

«Была с адвокатом, нас не пускали, закрыли ворота, — сказала Алана Мамаева. — И когда адвокат вызвал полицию и приехал сотрудник, пустили. Мы, в принципе, и не ругались. Проехали на территорию. Машина, какой была, такой и осталась. На сервис ее никто не свозил. До этого я говорила, что не уеду, пока не заберу машину, мне сказали: “Хи-хи, ха-ха, замерзнешь, хочешь, стой”. Как видите, не замерзла, а когда вызвали полицию, сразу пустили, собственность мы забрали. То, что нам говорили, на простом языке называется бредом, это не имеет никакого юридического подтверждения».