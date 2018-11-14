Сонг: На тренировочной базе почти все время жил в темноте, я сошел с ума
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший футболист казанского «Рубина» камерунец Алекс Сонг заявил, что большую часть времени в Казани жил на тренировочной базе в темноте,
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший футболист казанского «Рубина» камерунец Алекс Сонг заявил, что большую часть времени в Казани жил на тренировочной базе в темноте,
Камерунец перешел в «Рубин» летом 2016 года на правах свободного агента, а в январе 2018-го разорвал контракт с клубом. Сонг обратился в ФИФА
По данным Telegraph, Сонг требовал у «Рубина» 7,9 миллиона фунтов стерлингов (около 10,2 миллиона долларов).
«Когда я подписал контракт, мне сказали, что предоставят дом. Но спустя полгода у меня не было дома. Меня заставили съехать из отеля, и я был вынужден поселиться на базе, это было через три месяца после моего приезда в Казань. Казань — прекрасное место. Есть хорошие рестораны и хорошие люди, но я никуда не выходил, потому что у меня не было друзей», — цитирует Сонга Telegraph.
«Комната на базе была хорошей, но это не то же самое, что жить дома. Я проводил все свое время в этой комнате и никогда не включал свет, не включал телевизор, потому что ничего не понимал
Камерунский футболист также отметил, что в «Рубине» впервые столкнулся с серьезными задержками зарплаты. «Клуб продолжал говорить мне, что деньги придут на мой банковский счет, но этого не происходило. У вас ипотека и прочее, вам надо оплачивать счета. У меня закладная на дом в Лондоне, и мне звонили из банка и спрашивали, где деньги. Это очень давило, и это было самое ужасное. Мне никогда не приходилось сильно беспокоиться о деньгах за свою карьеру, но теперь мне звонили из банков и давили на меня», — заявил Сонг.
«Я больше не хочу далеко уезжать, я хочу оставаться в Европе и играть еще 4−5 лет. Я подписал двухлетний контракт со (швейцарским) “Сьоном”, я живу дома с моей семьей. Фактически я потерял год карьеры в Казани. Теперь я выхожу в “старте” и снова счастлив», — добавил 31-летний футболист.