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12:39 (мск), источник: Р-Спорт

Сонг: На тренировочной базе почти все время жил в темноте, я сошел с ума

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший футболист казанского «Рубина» камерунец Алекс Сонг заявил, что большую часть времени в Казани жил на тренировочной базе в темноте, из-за чего сошел с ума.

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Камерунец перешел в «Рубин» летом 2016 года на правах свободного агента, а в январе 2018-го разорвал контракт с клубом. Сонг обратился в ФИФА из-за компенсации за расторжение договора. В августе 2018 года «Рубин» сообщил, что клуб договорился с футболистом об отзыве поданного в ФИФА иска.

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По данным Telegraph, Сонг требовал у «Рубина» 7,9 миллиона фунтов стерлингов (около 10,2 миллиона долларов).

«Когда я подписал контракт, мне сказали, что предоставят дом. Но спустя полгода у меня не было дома. Меня заставили съехать из отеля, и я был вынужден поселиться на базе, это было через три месяца после моего приезда в Казань. Казань — прекрасное место. Есть хорошие рестораны и хорошие люди, но я никуда не выходил, потому что у меня не было друзей», — цитирует Сонга Telegraph.

«Комната на базе была хорошей, но это не то же самое, что жить дома. Я проводил все свое время в этой комнате и никогда не включал свет, не включал телевизор, потому что ничего не понимал по-русски. Честно говоря, не знаю, почему не включал свет. Все работало, но я был подавлен и одинок. Вся моя жизнь была в компьютере и телефоне. Я питался на базе, еда была хорошей, но мне было одиноко. Я сходил с ума. Я не плакал, но испытывал стресс», — заявил Сонг.

Камерунский футболист также отметил, что в «Рубине» впервые столкнулся с серьезными задержками зарплаты. «Клуб продолжал говорить мне, что деньги придут на мой банковский счет, но этого не происходило. У вас ипотека и прочее, вам надо оплачивать счета. У меня закладная на дом в Лондоне, и мне звонили из банка и спрашивали, где деньги. Это очень давило, и это было самое ужасное. Мне никогда не приходилось сильно беспокоиться о деньгах за свою карьеру, но теперь мне звонили из банков и давили на меня», — заявил Сонг.

«Я больше не хочу далеко уезжать, я хочу оставаться в Европе и играть еще 4−5 лет. Я подписал двухлетний контракт со (швейцарским) “Сьоном”, я живу дома с моей семьей. Фактически я потерял год карьеры в Казани. Теперь я выхожу в “старте” и снова счастлив», — добавил 31-летний футболист.

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