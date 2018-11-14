Директор «Крыльев Советов» считает, что игра клуба преобразилась под руководством Божовича

Источник: РИА "Новости"

Божович подписал контракт с «Крыльями Советов» 5 октября, сменив на посту главного тренера Андрея Тихонова.

Под его руководством команда провела шесть матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

«Команда преобразилась, мы сразу обыграли “Динамо”, потом вырвали ничью в Екатеринбурге, был хороший матч с “Зенитом”, но не получилось, победа в Уфе. За короткий срок он набрал очков больше, чем у нас до этого было в 10 матчах», — сказал Шикунов.

В последнем матче в чемпионате России с «Ахматом» «Крылья Советов» уступили сопернику дома со счетом 1:2. «С “Ахматом” произошел несчастный случай: дикая ошибка в передаче, команда только сравняла счет, и вдруг такая ошибка на 81-й минуте, поэтому не сумели собраться. Хотя проигрывать не должны были. Но нужно время — сразу Миодрагу тяжело все переставить, ему надо было познакомиться с футболистами, весной мы увидим другую команду», — отметил он.