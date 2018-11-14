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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

КДК наказал ЦСКА и «Зенит» за поведение болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении клубов Российской Премьер-Лиги по итогам расследования событий на матчах «Рубин» — «Локомотив» (0:0) и ЦСКА — «Зенит» (2:0) в рамках 14-го тура чемпионата России, который прошёл в минувшие выходные.

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«По матчу “Рубин” — “Локомотив”. Техническую зону покидали главные тренеры команд Курбан Бердыев и Юрий Сёмин. Каждый из них оштрафован на 30 тыс. рублей.

По матчу ЦСКА — “Зенит”. Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали оскорбительные выражения. ЦСКА оштрафован на 70 тыс. рублей, Зенит — на 40 тыс. рублей, поскольку у ЦСКА это седьмой раз, у “Зенита” — четвёртый», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче чемпионата российской премьер-лиги
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12 ноября© Ньюстюб
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