КДК наказал ЦСКА и «Зенит» за поведение болельщиков

«По матчу “Рубин” — “Локомотив”. Техническую зону покидали главные тренеры команд Курбан Бердыев и Юрий Сёмин. Каждый из них оштрафован на 30 тыс. рублей.



По матчу ЦСКА — “Зенит”. Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали оскорбительные выражения. ЦСКА оштрафован на 70 тыс. рублей, Зенит — на 40 тыс. рублей, поскольку у ЦСКА это седьмой раз, у “Зенита” — четвёртый», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.