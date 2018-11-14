«Спартак» оштрафован за несогласованные баннеры фанатов на матче с «Уфой»

«По матчу “Ростов” — “Динамо”. После окончания матча на поле выбежали пятеро болельщиков “Ростова”, которые были задержаны. “Ростов” наказан по совокупности на 110 тыс. рублей за массовый выход болельщиков и необеспечение безопасности.



По матчу “Уфа” — “Спартак”. Болельщики Спартака использовали пиротехнические средства и демонстрировали три несогласованных баннера оскорбительного и нецензурного содержания. За пиротехнику Спартак оштрафован на 40 тыс. рублей, за баннеры — на 150 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.