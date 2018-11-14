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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» оштрафован за несогласованные баннеры фанатов на матче с «Уфой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, которые получили клубы по итогам 14-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (0:0) и «Уфа» — «Спартак» (2:0).

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Источник: РИА "Новости"

«По матчу “Ростов” — “Динамо”. После окончания матча на поле выбежали пятеро болельщиков “Ростова”, которые были задержаны. “Ростов” наказан по совокупности на 110 тыс. рублей за массовый выход болельщиков и необеспечение безопасности.

По матчу “Уфа” — “Спартак”. Болельщики Спартака использовали пиротехнические средства и демонстрировали три несогласованных баннера оскорбительного и нецензурного содержания. За пиротехнику Спартак оштрафован на 40 тыс. рублей, за баннеры — на 150 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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