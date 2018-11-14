В «Уфе» прокомментировали травму Еркебулана Сейдахмета
Генеральный директор российского футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz травму казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета.
Генеральный директор российского футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz травму казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета.
Казахстанский форвард получил травму на тренировке национальной сборной перед матчем Лиги наций с Латвией.
«Казахский Месси» Сейдахмет получил травму и полетит в Германию на операцию.
«Сейдахмет получил травму на тренировке национальной сборной. Степень ее серьезности я комментировать не могу. Клуб окажет всяческую поддержку Сейдахмету, ведь это наш игрок», — отметил Газизов.
Напомним, что в феврале 18-летний Сейдахмет подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В прошлом сезоне он успел провести два матча в РПЛ, но затем получил травму,
16 октября Сейдахмет поучаствовал в разгроме сборной Андорры (4:0), открыв счет своим голам в официальных матчах.