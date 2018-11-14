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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

В «Уфе» прокомментировали травму Еркебулана Сейдахмета

Генеральный директор российского футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz травму казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета.

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Казахстанский форвард получил травму на тренировке национальной сборной перед матчем Лиги наций с Латвией.

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«Сейдахмет получил травму на тренировке национальной сборной. Степень ее серьезности я комментировать не могу. Клуб окажет всяческую поддержку Сейдахмету, ведь это наш игрок», — отметил Газизов.

Напомним, что в феврале 18-летний Сейдахмет подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В прошлом сезоне он успел провести два матча в РПЛ, но затем получил травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

16 октября Сейдахмет поучаствовал в разгроме сборной Андорры (4:0), открыв счет своим голам в официальных матчах.

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