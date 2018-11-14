«Рома» пришла в восторг от соцсетей «Енисея»
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Представители итальянской «Ромы» обратили внимание на англоязычный аккаунт красноярского «Енисея» в Twitter и похвалили работу сотрудников российского футбольного клуба.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Представители итальянской «Ромы» обратили внимание на англоязычный аккаунт красноярского «Енисея» в Twitter и похвалили работу сотрудников российского футбольного клуба.
«Сегодня в рубрике «Команда дня в Twitter» — «Енисей» из сибирского города Красноярск. Сейчас идет их первый сезон в Российской
Тренирует «Енисей» бывший футболист «Ромы» Дмитрий Аленичев. Нам уже нравится стиль ведения соцсетей «Енисея», — говорится в сообщении «Ромы» в Twitter.
По итогам минувшего сезона «Енисей» занял третье место в ФНЛ. В переходных матчах красноярский клуб обыграл «Анжи», впервые в своей истории выйдя в РПЛ.
Аленичев, который защищал цвета «Ромы» с 1998 по 2000 год, возглавил «Енисей» летом прошлого года.