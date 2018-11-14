«Рома» пришла в восторг от соцсетей «Енисея»

«Сегодня в рубрике «Команда дня в Twitter» — «Енисей» из сибирского города Красноярск. Сейчас идет их первый сезон в Российской премьер-лиге, а сегодня — первый день работы их англоязычной страницы в Twitter.

Тренирует «Енисей» бывший футболист «Ромы» Дмитрий Аленичев. Нам уже нравится стиль ведения соцсетей «Енисея», — говорится в сообщении «Ромы» в Twitter.

По итогам минувшего сезона «Енисей» занял третье место в ФНЛ. В переходных матчах красноярский клуб обыграл «Анжи», впервые в своей истории выйдя в РПЛ.