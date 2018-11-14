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17:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Рома» пришла в восторг от соцсетей «Енисея»

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Представители итальянской «Ромы» обратили внимание на англоязычный аккаунт красноярского «Енисея» в Twitter и похвалили работу сотрудников российского футбольного клуба.

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-Енисей-

«Сегодня в рубрике «Команда дня в Twitter» — «Енисей» из сибирского города Красноярск. Сейчас идет их первый сезон в Российской премьер-лиге, а сегодня — первый день работы их англоязычной страницы в Twitter.

Тренирует «Енисей» бывший футболист «Ромы» Дмитрий Аленичев. Нам уже нравится стиль ведения соцсетей «Енисея», — говорится в сообщении «Ромы» в Twitter.

По итогам минувшего сезона «Енисей» занял третье место в ФНЛ. В переходных матчах красноярский клуб обыграл «Анжи», впервые в своей истории выйдя в РПЛ.

Аленичев, который защищал цвета «Ромы» с 1998 по 2000 год, возглавил «Енисей» летом прошлого года.

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