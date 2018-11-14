Тренер «Анжи» рассказал об ухудшающейся финансовой ситуации в клубе
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал об ухудшающейся финансовой ситуации в махачкалинском клубе, передает Sport24.
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал об ухудшающейся финансовой ситуации в махачкалинском клубе, передает Sport24.
По словам главного тренера, после победы над «Енисеем» в 13-м туре Российской
«С каждым днем положение «Анжи» ухудшается. Никаких решений нет. С каждым месяцем прибавляется очередная зарплата, которую не платят. Платили ли премиальные за победу над «Енисеем»? Что вы, нет. Больше скажу: не смогли купить обратные билеты до Москвы. Добирались за свой счет, кто как.
Напряжение крайне высокое, нарастает. Постоянно надо
После 14-ти туров РПЛ «Анжи» занимает предпоследнюю строчку, набрав 13 очков.