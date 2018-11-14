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17:43 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Анжи» рассказал об ухудшающейся финансовой ситуации в клубе

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал об ухудшающейся финансовой ситуации в махачкалинском клубе, передает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

По словам главного тренера, после победы над «Енисеем» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1 команда не получила премиальных. Также возникли сложности с перелетами.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 24.11.2018, 19:00
Анжи
-Рубин-

«С каждым днем положение «Анжи» ухудшается. Никаких решений нет. С каждым месяцем прибавляется очередная зарплата, которую не платят. Платили ли премиальные за победу над «Енисеем»? Что вы, нет. Больше скажу: не смогли купить обратные билеты до Москвы. Добирались за свой счет, кто как.

Напряжение крайне высокое, нарастает. Постоянно надо что-то оперативно решать. Те же перелеты. Звонит начальник: «Пока билеты не взяли. Посмотрим, ждем. Может, завтра». Это отвлекает от игры. «Вдруг не возьмут? Да ну нет, должны. А если нет?». С гостиницами — то же самое, — поделился специалист.

После 14-ти туров РПЛ «Анжи» занимает предпоследнюю строчку, набрав 13 очков.

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20 октября© Ньюстюб
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