Роман Бабаев: Аренда Головина в ЦСКА практически невозможна

Источник: Спорт-Экспресс

— Итальянские СМИ сообщили, что Ахметов попал в сферу интересов «Рому». Римляне уже выходили на ЦСКА?

— Нет, контактов не было. Но нам, конечно, приятно, если Ильзат своей игрой смог заинтересовать такой клуб. Ахметов в самом начале своего пути, очень рады, что он в ЦСКА. Уверен, что он еще долго будет выступать за нашу команду. А в перспективе — посмотрим.

— Есть ясность, когда ЦСКА сможет выкупить права на Бекао?

— Вопрос должен решиться в ближайшее время — надеюсь, до конца года. В арендном контракте все предусмотрено. Да, есть определенные технические нюансы, но, думаю, сложностей не возникнет.

— Общаетесь ли вы с Александром Головиным, перешедшим в «Монако»? Не пребывает ли он в шоке от того, куда он попал?

— Да, регулярно с ним переписываемся. Конечно, переживаем за него. Поддерживаем, как можем. В основном морально, потому что ничем другим здесь, к сожалению, не поможешь. Думаю, Саше просто надо перетерпеть. Уверен, что он справится. Просто сейчас очень некстати получил рецидив травмы. Никто не мог предположить, что «Монако» окажется в такой сложной ситуации. Все-таки полуфиналист Лиги чемпионов, чемпион Франции позапрошлого года. Но в футболе иногда такое случается… Это жизнь, надо перетерпеть. «Монако» в любом случае остается очень серьезным клубом с менеджментом, традициями. Просто надо преодолеть эту черную полосу.

— Пока, по вашим ощущениям, он не разочарован европейской карьерой?

— Конечно, тяжело начинать европейскую карьеру с такой ситуации. Но, как говорится, что не убивает, делает нас сильнее. Это очень серьезная для Саши закалка. Надеюсь, он вместе с одноклубниками скоро выйдет из непростого положения.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 14, 24.11.2018, 22:00 Кан - Монако -

— То есть назад в ЦСКА не просится?

— Нет, нет. Он боец! Я бы сильно удивился, если бы Саша так себя повел. Достаточно посмотреть на его карьеру — где начинал, откуда приехал. Его невзгодами не напугаешь. Головин — не тепличный футболист, который привык к зоне максимального комфорта. Он сам всего добивался с детских лет. Просто сейчас наступило очередное испытание, которое, уверен, он преодолеет.

— И все-таки не исключаете варианта, что зимой ЦСКА может арендовать Головина у «Монако»?