Эксперт: Нужно признать, что переход Сейдахмета в «Уфу» был ошибочным

«Если говорят о трехмесячном лечении, то это уже свидетельствует о серьезности травмы. На моей практике было много случаев, когда игроки после различных повреждений долго приходили в себя психологически. Поэтому сейчас ему важно выдержать этот удар судьбы и попытаться в дальнейшем выйти на прежний уровень. А сейчас для него сезон, скорее всего, получится скомканным, если не потерянным.

И нужно признать, что переход в «Уфу» был ошибочным. Выпустили в этом сезоне на один матч и все. Если при двух тренерах не заиграл, то теперь тем более не заиграет. При этом не хочется говорить, что он рано перешел в российский клуб, все-таки в 18-летнем возрасте организм у игрока готов как к нагрузкам, так и играм на определенном уровне. Поэтому дело не в правильности распределения нагрузок или молодого организма, просто-напросто он оказался в той ситуации, в которую мог попасть любой игрок. Это нормально для футбола.

Я как-то уже говорил, что ему следует уходить из «Уфы» в другую команду, где бы он мог получать больше игровой практики. В нынешнем клубе в него просто не верят, тогда как при переходе во взрослый футбол очень важно ощущать доверие. Да и он сам должен двигаться в этом направлении, а не ждать у моря погоды. Если не будет играть за клуб, то рано или поздно перестанет приглашаться в сборную.

У меня такое ощущение, что после неудачного опыта в «Уфе» он вернется в Казахстан. Хотя ему необязательно возвращаться именно в казахстанскую премьер-лигу, он может попробовать свои силы в другом менее сильном чемпионате, чем российском — Венгрии, Сербии. Если там у него не получится, то «Тараз», «Кайрат» и другие клубы, наверняка, предоставят ему возможность проявить свои игровые качества.

Ему сейчас надо все выдержать и не сломаться психологически. Если пройдет через все испытания, честь и хвала, а если еще выйдет на прежний уровень, то будет красавцем, — рассказал Есмагамбетов.

Отметим, что Еркебулан Сейдахмет получил травму на тренировке сборной Казахстана по футболу и планирует вылететь в Германию на операцию.

Как известно, в феврале 18-летний игрок подписал контракт с «Уфой» до конца 2020 года. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получил травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.