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18:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Мамаев «многое понял»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что за проведенное в СИЗО время «многое понял». Слова спортсмена приводит «Московский комсомолец».

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«Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — рассказал Мамаев.

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Он отметил, что готов выйти на волю прямо сейчас. «Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — заметил Мамаев.

Футболист находится в СИЗО «Бутырка» с 11 октября и пробудет там как минимум до 8 декабря. В камере он сидит с предпринимателем Константином Дыдыгиным, ранее его сокамерником был бывший спортсмен, который подозревался в краже. С 8 ноября ему, а также футболисту Александру Кокорину, который находится в СИЗО, сократили время пребывания в спортивном зале. Администрация изолятора объявила игрокам, что им разрешено посещать спортзал лишь два раза в неделю вместо пяти.

Мамаев вместе с другом Кокориным является фигурантом трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты 8 октября стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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