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18:59 (мск), источник: Р-Спорт

Кононов: Чтобы создать команду, узкой специализации недостаточно

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов, выступая перед студентами Высшей школы экономики, заявил, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне.

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В 2017 году, будучи главным тренером «Ахмата», Кононов поступил на совместную программу ВШЭ и FIFA/CIES «Спортивный менеджмент». Уже во время обучения он перешел в тульский «Арсенал». Выпускной групповой проект Кононова, который он готовил вместе с другими слушателями программы, был посвящен перспективам развития мини-футбола. На конкурсе выпускных проектов программы он занял третье место. В понедельник было объявлено, что Кононов стал главным тренером «Спартака».

«Что касается менеджмента и работы главным тренером: я трижды встречался с Хосепом Гвардиолой. Мы разговаривали о многих вещах, в том числе затронули тему коммуникации, менеджмента в команде. На что он сказал: “70% успеха тренера — это менеджмент, и только 30% — сама тренерская деятельность”. Это говорит о том, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне», — сказал Кононов, выступая перед студентами.

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Спартак
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«И эти 70% — это взаимоотношения с руководством: между владельцем клуба и тренером должны быть тесный контакт и полное взаимопонимание. Это не так уж просто — отстаивать свою точку зрения и воспринимать другую. Без совместной деятельности главного тренера и руководства никогда не будет результата», — отметил он.

Как подчеркнул новый главный тренер «Спартака», нужно уметь совместно работать с административным, медицинским персоналом, который должен чувствовать твою поддержку и контроль. «Дальше идет работа с игроками. Контакт нужно поддерживать не только с футболистом, но и с его семьей — супругой и детьми. Этот контакт обязательно должен быть, чтобы укрепить и атмосферу в коллективе, и взаимоотношения между футболистом и тренером», — добавил Кононов.

«Тренерский состав — также важная часть. Каждый тренер должен соответствовать профессиональным требованиям и поддерживать атмосферу взаимоуважения и дисциплины. Каждая составляющая в коллективе очень важна», — констатировал специалист.

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13 ноября© Ньюстюб
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