Кононов: Чтобы создать команду, узкой специализации недостаточно

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В 2017 году, будучи главным тренером «Ахмата», Кононов поступил на совместную программу ВШЭ и FIFA/CIES «Спортивный менеджмент». Уже во время обучения он перешел в тульский «Арсенал». Выпускной групповой проект Кононова, который он готовил вместе с другими слушателями программы, был посвящен перспективам развития мини-футбола. На конкурсе выпускных проектов программы он занял третье место. В понедельник было объявлено, что Кононов стал главным тренером «Спартака».

«Что касается менеджмента и работы главным тренером: я трижды встречался с Хосепом Гвардиолой. Мы разговаривали о многих вещах, в том числе затронули тему коммуникации, менеджмента в команде. На что он сказал: “70% успеха тренера — это менеджмент, и только 30% — сама тренерская деятельность”. Это говорит о том, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне», — сказал Кононов, выступая перед студентами.

«И эти 70% — это взаимоотношения с руководством: между владельцем клуба и тренером должны быть тесный контакт и полное взаимопонимание. Это не так уж просто — отстаивать свою точку зрения и воспринимать другую. Без совместной деятельности главного тренера и руководства никогда не будет результата», — отметил он.

Как подчеркнул новый главный тренер «Спартака», нужно уметь совместно работать с административным, медицинским персоналом, который должен чувствовать твою поддержку и контроль. «Дальше идет работа с игроками. Контакт нужно поддерживать не только с футболистом, но и с его семьей — супругой и детьми. Этот контакт обязательно должен быть, чтобы укрепить и атмосферу в коллективе, и взаимоотношения между футболистом и тренером», — добавил Кононов.