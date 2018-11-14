Тарасов подал в суд на бывшую жену в связи с делом об алиментах

Источник: РИА "Новости"

В середине октября стало известно, что экс-жена футболиста обратилась к адвокату Сергею Жорину. По её словам, Тарасов не выплачивал ей алиментов на протяжении шести лет, из-за чего у него накопился долг на сумму свыше 15 млн рублей. Футболист подал встречный иск с требованием об изменении размера взыскиваемых алиментов. Свой иск Тарасов подал не так, как требуется, поэтому суд его не принял и вернул. Однако Дмитрий обратился в другой районный суд Москвы с исправленным требованием.

Адвокат Оксаны подтвердил информацию об иске Тарасова, а также сообщил, что девушка собирается подать встречный иск.

«Да, мы только вчера узнали о новом иске, ознакомились с материалами. Это, конечно, очень смешной иск. Тарасов не перестаёт удивлять. Он снова просит уменьшить алименты до 100 тысяч рублей. Изначально суд присудил 198 тысяч рублей, но на сегодняшний день, с учётом индексации, это 400 тысяч рублей, которые уже перечисляются Оксане Тарасовой через клуб «Локомотив». То есть он просит уменьшить алименты в четыре раза.

С точки зрения закона размер алиментов уменьшается, когда плательщик докажет, что у него изменилось финансовое состояние: он стал меньше зарабатывать, у него родились дети, которые тоже требуют обеспечения. Теоретически возможно, что суд действительно изменит размер алиментов, но взыщет их в долевом соотношении. Он хочет подавать? Отлично! И мы однозначно будет подавать встречный иск. Вот у него есть двое детей, пожалуйста, по 1/6 каждому. А это с его дохода около миллиона рублей в месяц. Может так случиться, что он характером и подходом он может усугубить свое положение, — сказал Жорин.