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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасов подал в суд на бывшую жену в связи с делом об алиментах

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану в связи с делом об алиментах для их 9-летней дочери Ангелины, сообщает «Комсомольская Правда».

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Источник: РИА "Новости"

В середине октября стало известно, что экс-жена футболиста обратилась к адвокату Сергею Жорину. По её словам, Тарасов не выплачивал ей алиментов на протяжении шести лет, из-за чего у него накопился долг на сумму свыше 15 млн рублей. Футболист подал встречный иск с требованием об изменении размера взыскиваемых алиментов. Свой иск Тарасов подал не так, как требуется, поэтому суд его не принял и вернул. Однако Дмитрий обратился в другой районный суд Москвы с исправленным требованием.

Адвокат Оксаны подтвердил информацию об иске Тарасова, а также сообщил, что девушка собирается подать встречный иск.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 23.11.2018, 20:30
Локомотив
-Урал-

«Да, мы только вчера узнали о новом иске, ознакомились с материалами. Это, конечно, очень смешной иск. Тарасов не перестаёт удивлять. Он снова просит уменьшить алименты до 100 тысяч рублей. Изначально суд присудил 198 тысяч рублей, но на сегодняшний день, с учётом индексации, это 400 тысяч рублей, которые уже перечисляются Оксане Тарасовой через клуб «Локомотив». То есть он просит уменьшить алименты в четыре раза.

С точки зрения закона размер алиментов уменьшается, когда плательщик докажет, что у него изменилось финансовое состояние: он стал меньше зарабатывать, у него родились дети, которые тоже требуют обеспечения. Теоретически возможно, что суд действительно изменит размер алиментов, но взыщет их в долевом соотношении. Он хочет подавать? Отлично! И мы однозначно будет подавать встречный иск. Вот у него есть двое детей, пожалуйста, по 1/6 каждому. А это с его дохода около миллиона рублей в месяц. Может так случиться, что он характером и подходом он может усугубить свое положение, — сказал Жорин.

Оксана была первой женой Тарасова. В настоящий момент футболист находится в браке с Анастасией Костенко, своей третьей женой.

Автомобили футболиста Дмитрия Тарасова арестовали из-за долга по алиментам
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2 ноября© Ньюстюб
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