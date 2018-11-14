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20:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Солнышка только не хватает»: Мамаев рассказал о буднях в СИЗО

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который в настоящее время находится под арестом, в разговоре с заместителем председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евой Меркачевой, рассказал о том, чего ему не хватает в СИЗО.

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8 октября в Москве произошли две потасовки с участием Александра Кокорина и Мамаева. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге.

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Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция только статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

«Солнышка только не хватает. И хочется на небо любоваться — в прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна… Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — приводит слова Мамаев «МК».

По словам футболиста, он очень хочет поскорее выйти на свободу. «Готов хоть прямо сейчас как есть — в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — добавил Мамаев.

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19:12 (мск)© Ньюстюб
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