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22:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Обещаю вернуться сильным!»: Сейдахмет рассказал о травме и поблагодарил болельщиков за поддержку

Нападающий национальной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет обратился к болельщикам, которые выражают ему поддержку после информации о полученной футболистом травмы, сообщается на сайте КФФ.

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На предматчевой пресс-конференции накануне встречи Лиги наций против Латвии главный тренер казахстанской команды Станимир Стойлов заявил, что Сейдахмет получил травму на тренировке, будет прооперирован, а его восстановление займет длительное время.

«Дорогие друзья, вчера на тренировке я получил травму. Обследование выявило перелом. Предстоит операция. Утром вылечу в Германию. Это футбол, такое бывает. Спасибо за вашу поддержку! Спасибо за пожелания! Обещаю вернуться сильным! Алға, Қазақстан!» — сказал Сейдахмет.

Напомним, 18-летний Сейдахмет является футболистом российской «Уфы», контракт с которой подписал до конца 2020 года. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получил травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

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"Обещаю вернуться сильным!". Сейдахмет рассказал о травме и поблагодарил болельщиков за поддержку
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