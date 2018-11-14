«Обещаю вернуться сильным!»: Сейдахмет рассказал о травме и поблагодарил болельщиков за поддержку

На предматчевой пресс-конференции накануне встречи Лиги наций против Латвии главный тренер казахстанской команды Станимир Стойлов заявил, что Сейдахмет получил травму на тренировке, будет прооперирован, а его восстановление займет длительное время.

«Дорогие друзья, вчера на тренировке я получил травму. Обследование выявило перелом. Предстоит операция. Утром вылечу в Германию. Это футбол, такое бывает. Спасибо за вашу поддержку! Спасибо за пожелания! Обещаю вернуться сильным! Алға, Қазақстан!» — сказал Сейдахмет.