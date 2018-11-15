Карпин объяснил, почему отказался от предложения возглавить «Спартак»

Источник: Чемпионат.com

«На посту нового главного тренера «Спартака» пожелал бы Кононову терпения. Что я ещё могу сказать. Почему я отказался от этой должности в «Спартаке»? Много причин. Одна из них заключается в том, что покидать «Ростов» после того доверия от руководства клуба, губернатора и болельщиков, считаю, было бы неправильным. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно и приятно находиться. Прежде всего это было бы неправильно по отношению к «Ростову». Начиная с президента — человека, который вокруг себя собрал такую интересную и конкурентноспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

Что касается слухов о том, что я запрашивал защищённый контракт и определённую сумму на трансферы, то, как раньше говорили: «Не читайте советскую прессу». Интернет наш читать тоже не стоит. Об этом написал один человек, которого, естественно, никогда и близко нигде не было. С чего этот человек берёт такую информацию — непонятно. Если говорить про защищённый контракт и про трансферы, то до этих обсуждений дело даже не дошло. Поэтому, откуда берётся эта информация, я не знаю.