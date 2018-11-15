Карпин объяснил, почему отказался от предложения возглавить «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему отказался от предложения возглавить «Спартак» после того, как пост главного тренера
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему отказался от предложения возглавить «Спартак» после того, как пост главного тренера
«На посту нового главного тренера «Спартака» пожелал бы Кононову терпения. Что я ещё могу сказать. Почему я отказался от этой должности в «Спартаке»? Много причин. Одна из них заключается в том, что покидать «Ростов» после того доверия от руководства клуба, губернатора и болельщиков, считаю, было бы неправильным. Неправильно на полпути бросать начатое. Здесь мне очень комфортно и приятно находиться. Прежде всего это было бы неправильно по отношению к «Ростову». Начиная с президента — человека, который вокруг себя собрал такую интересную и конкурентноспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.
Что касается слухов о том, что я запрашивал защищённый контракт и определённую сумму на трансферы, то, как раньше говорили: «Не читайте советскую прессу». Интернет наш читать тоже не стоит. Об этом написал один человек, которого, естественно, никогда и близко нигде не было. С чего этот человек берёт такую информацию — непонятно. Если говорить про защищённый контракт и про трансферы, то до этих обсуждений дело даже не дошло. Поэтому, откуда берётся эта информация, я не знаю.
Допускаю ли я мысль, что