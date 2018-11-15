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09:36 (мск), источник: ТАСС

Суд Санкт-Петербурга назначил рассмотрение дела футболиста Башкирова на 26 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Санкт-Петербурге 26 ноября рассмотрит дело об административном нарушении в отношении футболиста «Крыльев Советов» Евгения Башкирова, который был задержан в Самаре за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в картотеке дел мировых судов города.

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Источник: РИА "Новости"

«Сведения о сторонах по делу — Башкиров Евгений Олегович. Вид лица — правонарушитель. Дата рассмотрения — 26.11.2018», — говорится в карточке дела.

Башкиров был задержан 14 октября в Самаре сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

С ходатайством о передаче дела на рассмотрение в Санкт-Петербург по месту своей регистрации обратился сам футболист. 31 октября суд в Самаре удовлетворил ходатайство Башкирова.

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