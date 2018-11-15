Суд Санкт-Петербурга назначил рассмотрение дела футболиста Башкирова на 26 ноября

Башкиров был задержан 14 октября в Самаре сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.