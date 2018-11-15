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12:15 (мск), источник: ТАСС

Ростовские власти рассчитывают выручить с продажи акций ФК «Ростов» не менее 22 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Ростовской области выставило на торги акции футбольного клуба «Ростов» с начальной ценой 22,4 млн рублей. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте правовой информации региона.

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Источник: РИА "Новости"

«14 декабря в 11:00 состоятся торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской области — обыкновенные акции акционерного общества «Футбольный клуб «Ростов», в количестве 104 235 штук — 43,2% уставного капитала. Начальная цена — 22,4 млн рублей», — говорится в тексте документа.

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Уставный капитал клуба — 241 300 рублей, общее количество акций — 241 300 обыкновенных акций, номинальная стоимость 1 акции — 1 рубль, уточняется в документе. Численность работников составляет 234 человека. Аукцион проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, и правительство Ростовской области остается его владельцем, будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.

19 декабря 2017 года «Ростов» возглавил Валерий Карпин, подписав соглашение на 2,5 года. В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице.

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