Ростовские власти рассчитывают выручить с продажи акций ФК «Ростов» не менее 22 млн рублей

«14 декабря в 11:00 состоятся торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Ростовской области — обыкновенные акции акционерного общества «Футбольный клуб «Ростов», в количестве 104 235 штук — 43,2% уставного капитала. Начальная цена — 22,4 млн рублей», — говорится в тексте документа.

Информация о долгах перед командой в ростовском клубе неоднократно появлялась в СМИ в последние сезоны, были случаи задержки зарплаты за несколько месяцев. В декабре 2017 года губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в клубе нет задержек по выплате зарплат и премиальных. Голубев также сообщал, что клуб не будет выставлен на продажу, и правительство Ростовской области остается его владельцем, будет участвовать в решении финансовых проблем клуба.