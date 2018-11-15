Лондонский «Арсенал» проявил заинтересованность в хавбеке ЦСКА
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес по отношению к полузащитнику московского ЦСКА Ильзату Ахметову, сообщает ClubCall.
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес по отношению к полузащитнику московского ЦСКА Ильзату Ахметову, сообщает ClubCall.
По информации источника, скаут британской команды наблюдал за игрой хавбека в двух матчах «армейцев» — с итальянской «Ромой» (1:2) в Лиге чемпионов и с петербургским «Зенитом» (2:0) в Российской
На данный момент игрок столичного клуба не выступает, так как получил травму.