Лондонский «Арсенал» проявил заинтересованность в хавбеке ЦСКА

По информации источника, скаут британской команды наблюдал за игрой хавбека в двух матчах «армейцев» — с итальянской «Ромой» (1:2) в Лиге чемпионов и с петербургским «Зенитом» (2:0) в Российской премьер-лиге (РПЛ). В обеих встречах Ахметов отличился голевыми передачами.