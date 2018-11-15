Текущие события
Футбол. Лига наций
18:00
Казахстан
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чехия
Футбол. Сборные
21:15
Израиль
Гватемала
Футбол. Лига наций
22:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Хорватия
Испания
Футбол. Лига наций
22:45
Австрия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
22:45
Венгрия
Эстония
Футбол. Лига наций
22:45
Греция
Финляндия
Футбол. Лига наций
22:45
Андорра
Грузия
Футбол. Лига наций
22:45
Сан-Марино
Молдавия
Футбол. Лига наций
22:45
Люксембург
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Россия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
23:00
Англия
США
Все события
Фоторепортажи
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
12:53 (мск), источник: Газета.Ру

Лондонский «Арсенал» проявил заинтересованность в хавбеке ЦСКА

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес по отношению к полузащитнику московского ЦСКА Ильзату Ахметову, сообщает ClubCall.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, скаут британской команды наблюдал за игрой хавбека в двух матчах «армейцев» — с итальянской «Ромой» (1:2) в Лиге чемпионов и с петербургским «Зенитом» (2:0) в Российской премьер-лиге (РПЛ). В обеих встречах Ахметов отличился голевыми передачами.

На данный момент игрок столичного клуба не выступает, так как получил травму. Из-за повреждения он пропустит товарищескую игру с Германией 15 ноября и матч Лиги наций со Швецией 20 ноября в составе сборной России.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В сети появились цены на обед в Госдуме
Медведев объяснил, почему Россия может отказаться от участия в Давосе
«Узнать свою силу»: сборная России сразится с Германией
«Барселона» решила перевоспитать постоянно опаздывающего игрока
Загитова без соперниц: почему фигуристки не едут в Москву
Интриги КХЛ: ЦСКА не забыл Кубок Гагарина, «Ак Барс» будет бит
«Этот парень — зверь». Назван следующий соперник Нурмагомедова
Представлены медали зимней Универсиады в Красноярске (фото)
На Зидана появился очередной претендент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь